La niña actriz que dio vida a Selena en la película autobiográfica de la cantante, una nativa de Texas llamada Rebecca Lee Meza, reveló que sufrió de acoso escolar tras el estreno de la producción en 1997.

A pesar de que tuvo la oportunidad de codearse con grandes estrellas como Jennifer Lopez, quien también debutó como actriz con la versión adulta de este papel, la popularidad que ganó Meza la convirtió en el blanco de las burlas y abusos de sus compañeros de la escuela.

De 22 mil niñas fanáticas de la música Tex-Mex que concursaron por el papel de Selena, Rebecca fue la que consiguió el rol cuando tenía 10 años, pero en lugar de alegría y fama, obtuvo incluso amenazas de muerte, según informó la revista Hola.

Rebecca Lee ofreció su testimonio durante una entrevista para el programa Sábado Gigante de Telemundo, donde ya había estado en el año 1996 promocionando el filme que se estrenó el año siguiente.

Rebecca dijo que JLo era como una hermana

“Cuando regresé (a la escuela) tenían mucha envidia. Nosotros recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando llegué al grado 10, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz, me quebraron parte del ojo, me golpearon”, comentó Meza a Don Francisco.

Tras vivir la cruel experiencia de ser sometida por compañeros de la escuela, Becky decidió abandonar la actuación y pasó por una profunda depresión, según reseñó El Tiempo.

A pesar de todo, Becky Lee aún guarda los buenos recuerdos que hizo durante la producción de la película de Selena y compartió algunas palabras sobre su experiencia tras conocer a Jennifer López.

“Ella era como una hermana grande. Me daba consejos, era bien linda, bien amable, bien humilde”, dijo.

Actualmente, Rebecca se mantiene alejada del mundo del entretenimiento, está casada con un empresario norteamericano con el que tiene tres hijos y se desempeña como trabajadora social para el Estado de Texas. “Algún día a lo mejor hay un libro o una película de mí. Hay bastantes detalles que el público no sabe de lo que pasó conmigo”, garantizó.

Todo sobre Famosos