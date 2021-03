Rachel Bilson, actriz de series como "The O.C." y "How I Met Your Mother", reveló que el actor Rami Malek, quien encarnó a Freddie Mercury en la exitosa película "Bohemian Rhapsody", se molestó luego de que ella publicara una foto de ambos durante la adolescencia.

En 2019 Rachel subió una foto con Rami en su cuenta de Instagram, en la cual lucían felices en la ciudad de Nueva York.

La imagen fue acompañada del mensaje: "Oye, @ramimalek, ¿de dónde sacaste esa cadena de oro? #Tbt", aludiendo a la moda noventera.

this is a photo of rachel bilson and *checks caption* rami malek???? pic.twitter.com/et6IL0RwxX — Cole Delbyck (@coledelbyck) February 1, 2019

La reacción de Rami Malek

Sin embargo, posteriormente, el ganador del Oscar le pidió a la actriz que eliminara la foto de la red social, según contó Rachel en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard y Monica Padman, consignó E! Entertainment!

Cabe recordar que ambos actores se conocieron cuando jóvenes, ya que habían sido compañeros en la escuela secundaria Notre Dame en Sherman Oaks, California.

"Rami era un buen amigo mío. Estábamos en el mismo equipo. Hicimos el Crucible juntos en el último año, fuimos los protagonistas juntos, todas estas cosas", señaló Rachel.

La actriz reveló que "no suelo ver mis mensajes directos en mi Instagram... tal vez pasó una semana y de hecho miro y tengo un mensaje de Rami. Pero no era como, '¡Oye! ¿Cómo estás?' Fue directo a: 'Te agradecería mucho que lo quitaras. Soy una persona muy reservada’”.

Frente a esto Rachel contó que comenzó a sudar y se puso nerviosa. "Era un muy buen amigo, es una foto divertida... ¿sabes? No me tomo tan en serio", concluyó.

