Luego de que Taylor Swift lanzara su nueva canción "You All Over Me", los fans comenzaron a especular que el single estaría dedicado a su exnovio Joe Jonas.

La teoría surge debido a que el single forma parte del álbum "Fearless", el cual consta de 26 canciones, de las cuales seis fueron grabadas en 2008, época en que la cantante fue pareja de Joe Jonas por cerca de tres meses.

Taylor y Joe se conocieron en junio de 2008 y al mes siguiente comenzaron a salir. Posteriormente, él terminó con ella mediante una llamada telefónica.

¿Qué dice la canción?

Una de las teorías de los fans tiene relación con que parte de la canción, que habla de una ruptura amorosa, dice “the best and worst day of june was the one that I met you” (el mejor y el peor día de junio fue el que te conocí).

Luego, la canción dice "with your hands in your pockets" (con tus manos en tus bolsillos), frase que se repite en "Last Kiss", un tema de 2010, que según los fanáticos de la cantante, también estaría dedicada al guitarrista de los Jonas Brothers.

El hecho también provocó que los usuarios reaccionaras publicando memes en Twitter.

joe jonas next week when fearless (taylor’s version) comes out pic.twitter.com/XFBpOZVpSv — em🪴 (@goIdencowboy) March 29, 2021

Taylor to joe jonas: here comes the vault songs #YouAllOverMe #FromTheVault pic.twitter.com/z4ShWgfsDh — niha || no.1 gold rush stan (@wonderstruuck) March 26, 2021

Taylor wrapping more baby presents for Joe Jonas to compensate for all the vault songs from Fearless about to come out pic.twitter.com/ipdxsZT87u — sofi (@burtxntothistay) March 26, 2021

