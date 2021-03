La actriz Caterina Scorsone, que da vida a Amelia Shepherd en la serie “Grey's Anatomy”, compartió una conmovedora imagen en su cuenta de Instagram con su hija Paloma “Pippa” Michaela. El retrato enterneció a todos sus seguidores.

Pippa, de cuatro años, es la segunda de los tres hijos de la estrella de televisión y tiene síndrome de Down. Eliza es la mayor con ocho años y Lucky, el más pequeño con uno.

El nacimiento de la pequeña con condiciones especiales sin duda cambió la vida de la actriz y así lo dejó ver en la fotografía más reciente que publicó en la red social junto a la niña.

El retrato que estremeció a sus seguidores

“Cuando esta pequeña alma nació para mí, puso sus manitos sobre mis ojos y me enseñó a dejar de mirar y finalmente a ver. Feliz día mundial del síndrome de Down”, escribió la intérprete canadiense en la leyenda del post.

Los fans de Scorsone quedaron fascinados con la bella postal, en la que aparece ella en primer plano sonriente al lado de la niña.

“¡Feliz día a esa palomita! Eres una madre maravillosa Caterina”; “Ustedes dos son lo más lindos”; “Esto es absolutamente adorable”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El mensaje de la estrella de "Grey's Anatomy"

En una entrevista que dio en exclusiva a la revista People, relató cómo fue su experiencia desde el nacimiento de Paloma y todas las dificultades por las que atravesó.

“Cuando ella llegó a mi vida, estaba asustada. No sabía nada sobre su condición. Todo lo que sabía era que la gente le tenía miedo, así que pensé que yo también debería tenerlo”, contó.

"Ella tiene síndrome de Down, pero no es síndrome de Down. Pippa es Pippa. Es diferente. Es perfecta. También tú y yo. Es pequeña para su edad, pero sus ojos son sabios. Siempre dice lo que quiere decir y no soporta a los tontos", manifestó orgullosa.

La estrella de “Grey's Anatomy” aseguró que desde la llegada de la niña, ha logrado conectar con otras familias y formar parte de una comunidad que igual a ella tienen hijos con capacidades diferentes, y que esto lo ha llenado de bondad.