Juan Soler, el actor argentino que ha triunfado en las producciones dramáticas mexicanas, recientemente culminó su última telenovela, “La mexicana y el güero”. Y ahora una nueva noticia lo llena de inmensa felicidad al convertirse en abuelo.

Valentina Soler ya dio a luz a su primogénita, una niña a la que llamó Alfonsina, quien nació con un mes de anticipación según lo planificado por la madre primeriza, que orgullosa mostró las primeras fotografías de la bebé en sus redes sociales.

La joven madre reside en Argentina y a pesar de la distancia, el guapo galán de telenovelas no dejó pasar el momento tan especial y compartió con sus millones de fans el tener a su primera nieta.

Por una videollamada Juan Soler conoce a su nieta

La bebé, que nació el pasado 17 de marzo de 2021, tuvo su primer encuentro con su abuelo a través de de una videollamada, debido a que se encuentra en la Ciudad de México.

Y a través de su cuenta Instagram, el actor de 55 años mostró las primeras fotografías y video de la nueva integrante de la dinastía Soler, con la suave canción de fondo “Ily”, a lo que agregó un tierno mensaje con el que confirmó el amor que siente por su nieta.

“Acerca del amor... Alfonsina, te amo por siempre”, se pudo escuchar en la grabación que mostró el actor al revelar el rostro de la pequeña, quien lució un conjunto de pantalón rosa de recién nacido, combinada con una mini sudadera gris de estampado y un gorro que ocultaba su cabecita, mientras su mamá la sostenía entre sus brazos sobre una suave sabanita de peluche.

De acuerdo a lo publicado por Valentina Soler, la nena nació un mes antes de lo planificado, pero todo salió bien, gracias a la intervención de los médicos.

La feliz madre le dedicó unas emotivas palabras a su bebé en una cálida bienvenida que escribió en su cuenta Instagram (perfil que mantiene en privado) en la que confirma la inmensa alegría que la embarga y las horas duras que pasó al nacer antes, publicó el portal del canal de Las Estrellas.

“Alfonsina, mi pequeña leoncita, no pudiste esperar y saliste 4 semanas antes. Te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá. Fueron días difíciles, de poder verte solo 2 horas al día, llegar a casa y que no estés ahí, pero todo pasó y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo”, escribió.

Todo sobre Famosos