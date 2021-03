Durante la jornada de este jueves 25 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Jessica Walter, quien por cinco décadas se dedicó a la actuación y fue galardonada en 1975 con un premio Emmy.

De acuerdo a los medios locales, la matriarca de la familia Bluth en "Arrested Development" y la maestra espía Malory Archer de la serie animada "Archer", murió el miércoles 24, a los 80 años de edad, mientras dormía.

Walter comenzó su carrera en Nueva York, su ciudad natal, donde apareció en numerosas producciones de Broadway, entre ellas: "Advise and Consent" , "Neil Simon's Rumors" , "A Severed Head" , "Nightlife" y "Photo Finish".

Carrera exitosa

Gracias a su talento, la actriz fue acreedora de varios reconocimientos, como sus dos Globos de Oro como "Mejor Actriz" por las película "Grand Prix" (1966) y "Play Misty for Me" (1971).

Sin embargo, fue en la pantalla chica donde brilló más, comenzando su carrera con una aparición en la serie "Flipper" (1964), para ganarse un Emmy una década después con su rol protagónico en la miniserie "Amy Prentis".

Por otra parte, Walter también prestó su voz para la sui generis sitcom "Dinosaurs" (1991), interpretando a la ama de casa Fran Sinclair.

La actriz, además, siempre será recordada como la manipuladora y sardónica Lucille Bluth en la comedia "Arrested Development" (2003-2019), rol que le valió nominaciones al Emmy y a los SAG Awards.

Jessica Walter también tuvo un rol activo en la animación. Además de darle voz a Malory Archer, también interpretó a decenas de personajes de series como "Scooby-Doo! Mystery Incorporated" (2010), "Star vs. The Forces of Evil" (2015), "Justice League Action" (2017) y "Harley Quinn" (2020).

