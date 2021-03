Desde que inició la pandemia por el coronavirus, el empresario italiano Ginaluca Vacchi ha dado a conocer por las redes sociales todos los cuidados que han tenido él y su novia Sharon Fonseca para mantener alejado al virus, más aún con la pequeña Blu Jerusalema en casa.

Aún así, el también DJ, no ha dejado de trabajar, estar pendiente de sus negocios y hasta "viajar".

Recientemente, las redes de Gianluca estallaron luego que el influencer posteara un particular "viaje en helicóptero".

Silla y secador

"La forma más segura de viajar ahora", escribió junto al video, luego de reírse por tan ocurrente broma.

Esto porque que el italiano simuló con una silla plástica y un secador que viajaba en un helicóptero, cuando en realidad se encontraba en la cocina de su casa.

Como era de esperarse, cientos de comentarios invadieron la publicación de Gianluca, quien no pierde la oportunidad de hacer alguna broma, ya sea solo o acompañado por Sharon.

"Muy bueno, bro"; "Amo esto"; "Mítico"; "Tan bello, como si de verdad no lo pudiera hacer"; "No me va a ganar la pobreza (aquí no aplica)" fueron algunos de los comentarios que dejó el particular video del empresario.

Sin embargo, su cuenta de Instagram no solo está repleta de videos graciosos. Hace unos días publicó un emotivo registro con su hija Blu Jerusalema, que sacó suspiros entre sus seguidores.

"Le encanta morder a su papi", expresó, junto a la captura en que se ve a la pequeña mordiendo su nariz.

Todo sobre Gianluca Vacchi

Todo sobre Famosos