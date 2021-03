La familia real británica continúa extendiéndose. La nieta mayor de la reina Isabel II, Zara Tindall, dio a luz a su tercer hijo, un niño procreado junto a su esposo, Mike Tindall. El bebé nació en perfecto estado de salud, pero en un insólito lugar: en el baño de su casa.

El hogar de los Tindall creció con la llegada de Lucas Philip, quien pesó 3 kilos 800 gramos y se une a sus dos hermanas, Mia Grace, de 7, y la pequeña Lena, de 2 años, con lo que cumplen el sueño de convertirse en una familia de tres, tal como lo ha confesado el orgulloso padre: “Ya tengo el niño, así que me retiro”, apuntó la revista Hola.

Este nuevo niño es el décimo bisnieto de la monarca británica y el vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono. La alegría del Palacio de Buckingham no se hizo esperar y a través de un portavoz oficial se informó que la reina Isabel II y su esposo el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, están “encantados con la noticia" y esperan poder conocer al niño cuando las "circunstancias lo permitan”, reseñó CNN.

La llegada inesperada del bisnieto de la reina Isabel

La llegada del primer varón de los Tindall fue inesperada y especial. Así lo reveló el esposo de Zara, durante un episodio en su podcast “The Good, The Bad and The Rugby”, publicado este miércoles 24 de marzo de 2021.

Mike Tindall, de 42 años y ex capitán de la selección inglesa de rugby, relató que el nacimiento ocurrió en el baño de su residencia en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, cuando eran las 6 de la tarde del domingo 21.

“Llegó muy rápido. No llegué al hospital. Fue en el piso del baño”, mencionó al contar cómo sucedió el parto que se dio con el apoyo de la comadrona que la atendería en el hospital, que afortunadamente logró llegar a la casa.

Indicó que todo ocurrió en cuestión de minutos. “Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, dejar la colchoneta en el suelo, bajar las toallas, sujetar, reforzar, sujetar”, se le escuchó en su intervención del podcast.

El feliz padre aseguró que Zara se encuentra saludable y compartiendo con su bebé desde la casa. “Ella es una guerrera, como siempre, siempre lo son”. Antes del nacimiento de su hija Lena, la nieta de la reina Isabel tuvo dos abortos espontáneos.

El exjugador de rubgy, con buen sentido del humo,r narró en su conversación las ventajas de que su esposa diera a luz en casa. Señaló que luego del nacimiento de Lucas pudo disfrutar de un viejo partido con su hijo en brazos.

Zara Tindall es hija de la princesa Ana, segunda hija de la reina Isabell II, que en el pasado decidió que sus hijos no llevarán títulos nobiliarios.

La integrante de los Windsor es reconocida por su actuación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo una medalla de plata en el evento por equipo en la disciplina ecuestre.

View this post on Instagram A post shared by Burghley Horse Trials (@lrbht_official)

Todo sobre Realeza Británica