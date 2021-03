Augusto Schuster es uno de los actores más versátiles de Chile. El joven que saltó a la fama gracias a la serie juvenil "Amango", es reconocido no solo a nivel local sino que también internacional, puesto que también ha hecho parte de su carrera en Argentina.

Y es que además de actuar, el recordado Fidel de "Pituca sin Lucas", es también un talentoso cantante y bailarín. Un multifacético chileno que tiene una historia que no ha sido solo de alegrías.

Esto porque, como muchos, sufrió una depresión durante una etapa de su vida. Un problema de salud mental el cual reconoció, lo tenía "sin ganas de vivir".

"No quería hacer nada"

En conversación con un programa de Canal 13, Augusto Schuster confesó que en 2018, el año en que se presentó en el Festival de Viña, atravesaba un duro cuadro depresivo.

"No estaba bien. Un poco antes de eso mi psicóloga me había dicho que yo tenía depresión y que estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida, en general. No me quería levantar de la cama, no quería hacer nada", reveló.

Una de las cosas que le permitió reconectarse con las cosas que le gustaban y tener más ánimo, fue justamente el certamen musical viñamarino. "Fue un proceso que me sacó un poco de eso porque estás dos meses preparando un show y estás 100% enfocado en eso, fue un escape", añadió.

Schuster reconoció que para salir de la depresión, comenzó a ser más honesto con él mismo y dejar de cumplir las expectativas que los demás tenían para él.

"Dije que si en una de esas quiero no actuar más o no cantar más, lo hago. Si eso me va a hacer feliz lo dejo, no tengo que sentir la presión ni de la gente ni de nadie para seguir haciendo las cosas que quiero hacer. Y empecé a ser más honesto conmigo mismo: tomar decisiones por mí, por las cosas que yo quiero hacer", remató.

