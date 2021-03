La intensa trama de "Demente" no deja de impactar a lo seguidores de la exitosa teleserie nocturna de Mega. En el capítulo emitido este miércoles, los televidentes fueron testigos de una dramática escena protagonizada por Flavia (Patricia Rivadeneira) y Dante (Andrés Velasco).

El matrimonio se enfrascó en una discusión debido a la adicción a las drogas de su hija Miranda (Victoria de Gregorio), quien se habría juntado con un amigo para recibir sustancias ilícitas.

La mujer le reclamó y le exigió explicaciones de por qué dejó a la adolescente sola, pero el hombre no tenía ganas de discutir con ella. Ante ello, Flavia lo trató de "roto y machista".

La violenta escena

Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en Dante. Mientras su esposa se iba, él la agarra de un brazo y de su pelo. El grito de Flavia fue escuchado por Miranda, que bajó del segundo piso para saber qué ocurría.

Lo insólito es que el hombre iba a continuar golpeándola, pero al ver que su hija se acercaba, mintió y dijo que su esposa se había caída, logrando que la joven le creyera.

"Fue un accidente, perdóname"

Más tarde, Dante intentó remendar su actuar: "Fue un accidente, perdóname. Yo sé que no es excusa, pero estoy con muchos problemas, estoy estresado e irritable".

Pero la mujer lo cuestionó: "El estrés es motivo para sacarme la cresta, ¿verdad? Me pegaste de nuevo, ¿por qué me tratas así?, ¿qué te he hecho?".

El esposo le prometió que los golpes no se repetirían más, algo que no convenció a Flavia, quien botó encima de él la taza de té que le había traído.

Reacción en redes sociales

Estos hechos de violencia intrafamiliar fueron tema de conversación en redes sociales, en donde los usuarios de Twitter comentaron la intensa escena. Algunos piden que la subcomisario Javiera Cáceres (Ingrid Cruz) sea quien la salve de ese matrimonio.

Que impotencia estar viendo Demente y ver que Dante le pega a Flavia e inventa que fue una caída 😡 pic.twitter.com/0PoydY7YUw — Babi (@Baabi_mrr) March 25, 2021

Es demasiado obvio que Dante fue #QuienSecuestróAMateo porque le pega a Flavia, aunque esta última también es bastante siniestra y podría ser, para ser inclusiva #Demente y no Demento o Dementa. — Mauricio Mena (@Jmmenarz2406) March 23, 2021

JAVIERA TE AMO AYUDA A LA FLAVIA :(#demente — nina (@yuriflaite) March 25, 2021

Revisa la dramática escena

Todo sobre Demente

Todo sobre Teleseries Mega