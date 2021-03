Luego de lanzar su más reciente álbum de estudio “Justice” y de pasar unas cortas vacaciones en México con su esposa Hailey, Justin Bieber estuvo de visita en una cárcel de California para llevar un mensaje de su fe cristiana.

El portal de noticias de espectáculos TMZ difundió varias imágenes de la casa rodante del artista entrando a la prisión estatal en Lancaster, una ciudad en Antelope Valley, al norte de Los Ángeles.

Un funcionario del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado declaró al sitio web que la famosa estrella juvenil realizó una breve visita el pasado 23 de marzo en sus instalaciones. Sin embargo, no dio más detalles.

Justin Bieber de la cárcel a la fe

Una juventud llena de excesos y rebeldía tras una prematura fama mundial, llevaron a Justin Bieber en dos ocasiones a la cárcel. "Pasé de ser un niño de 13 años de un pueblo pequeño a ser elogiado por el mundo, todo eso me afectó”, dijo en una reciente publicación en Instagram recordando aquel oscuro momento de su vida.

Actualmente, el cantante de 27 años y su esposa están dedicados al cristianismo. "Me tomó muchos años recuperarme de todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar la forma en la que me relacionaba con las personas. Por fortuna, Dios me bendijo y ahora estoy atravesando por la mejor etapa de mi vida, el matrimonio", reconoció el intérprete de música pop.

En agosto del año pasado, tanto él como su pareja fueron bautizados en esta religión en una ceremonia privada. El artista también ha llevado su devoción religiosa a la música. En septiembre de 2020 lanzó su primer tema con una connotación religiosa llamado “Holy”, una canción que destaca la cercanía del canadiense a lo espiritual y la fe.