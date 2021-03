Jennifer Lopez recordó con un emotivo mensaje los 24 años que han transcurrido desde que protagonizó “Selena”, la película que la catapultó a la fama en 1997.

En tres posts de su cuenta de Instagram, la celebridad de 51 años hizo un tributo al filme y a Selena Quintanilla, la estrella del Tex-Mex asesinada en 1995. Además, confesó que está "muy orgullosa de ser una pequeña parte del increíble legado" de la artista.

“No puedo creer que hayan pasado 24 años desde el lanzamiento de 'Selena'. ¡Estoy tan orgullosa de esta película!”, escribió la intérprete de “On the Floor” en la publicación, en la que también compartió tres videos con partes del famoso filme, que sobrepasaron siete millones de reproducciones.

Jennifer Lopez estudió a Selena

En imágenes, Jennifer Lopez luce la icónica vestimenta de color vino tinto, similar a la usada por Selena Quintanilla en sus presentaciones. Un honor para JLo, quien desde pequeña fue fanática de la vocalista.

La “Diva del Bronx” recordó la escena cuando baja de un carruaje y sube a un escenario para hacer su show frente a miles de personas, encarnando a la cantante de “Como la Flor”. Entre los temas que interpreta está la famosa canción “On the Radio”, de Donna Summer, que alguna vez cantó la reina del Tex-Mex.

JLo contó a sus 147 millones de seguidores lo que hizo para ser Selena cuando tenía 27 años: “Cuando me estaba preparando para el papel, la estudié incansablemente, cada paso, los movimientos de sus dedos, sus labios, su risa contagiosa y sus expresiones”.

El papel de su vida

De las tres publicaciones divulgadas, otros dos videos rememoran las escenas de cuando la ex de Marc Anthony se encontraba en un estudio de grabación, interpretando “I could fall in Love”, y en un concierto, con el éxito “Bidi Bidi Bom Bom”, cuando lució los clásicos outfits de la estrella.

Jennifer Lopez también aprovechó para recordar las grabaciones de la película y mencionó a Edward James Olmos, quien interpretó al padre de Selena Quintanilla. Agradeció a la familia de la desaparecida cantante y a la misma Selena. "Los amo a todos", cierra el mensaje.

La prometida de Álex Rodríguez ha expresado en anteriores oportunidades su tributo a la memoria de la intérprete de “Amor Prohibido” y también ha reconocido que ese papel le cambió la vida.

La celebridad incluso reconoció en una oportunidad que Selena fue una gran inspiración para ella y que corrió con suerte en ser elegida para interpretarla. De hecho, su primer Globo de Oro lo obtuvo por ese papel, según recordó Vogue.

