El actor Fernando Carrillo está en medio de una disputa legal con su exesposa Margiolis Ramos por la custodia de su hijo primogénito, Ángel Gabriel. El venezolano utilizó sus redes sociales para subir videos como prueba de los maltratos hacia el niño nacido en 2008.

En una entrevista para el programa “Chisme en Vivo”, Ramos explicó que no se siente segura cuando deja a su hijo con su papá. La exesposa del actor declaró que el venezolano tiene problemas con la ley en Estados Unidos por no pagar a su hijo la pensión alimenticia que le ordenó una jueza.

Para defenderse, Carrillo subió posteriormente a su perfil de Instagram unas polémicas grabaciones donde, en la mayoría de ellas, el menor aparece llorando.

Junto a los videos, escribió que no pagará la pensión hasta que pueda recibir una llamada diaria de su hijo, vacaciones de verano, 5 mil dólares en cada viaje que lo visite, y le exige a Margiolis abstenerse de hablar sobre la situación en los medios.

El protagonista de “Abigaíl" explicó cada una de las situaciones que ocurren en los videos que compartió en sus redes, tratando de demostrar que su hijo siempre deseó estar con él, pero que su madre no se lo permitía.

Respuesta a Fernando Carrillo

No obstante, tanto el adolescente como Margiolis reaccionaron a estas publicaciones con otro video en el que ambos dejan claro cuál es su posición al respecto.

Además de esta grabación en la que Margiolis confirma la estupenda relación que tiene con su hijo, la exesposa de Carrillo también compartió un extracto de un chat donde Ángel Gabriel reprende a su padre por publicar los videos en donde aparece llorando.

“Papá, no me gusta que pongas un video de mí llorando y diciendo cosas así, no pongas cosas como si tú fueras yo”, dice el mensaje de Ángel Gabriel. Además, según reseñó la revista People, Margiolis quiso aclarar que la cuenta que el actor ha compartido con contenido de su hijo no pertenece para nada a éste.

