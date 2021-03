La pandemia cambió los hábitos de vida del reguetonero Daddy Yankee, que a sus 45 años parece haber encontrado la fórmula de la juventud eterna. Así lo deja en evidencia con una nueva foto, donde posa sin filtros.

Para promocionar su nuevo éxito, "Problema", el puertorriqueño decidió compartir un retrato sin apelar a los filtros de la aplicación Instagram.

"Buen Día, vivir la vida sin filtro, no es un #Problema", escribió el intérprete de "Gasolina" mientra mira la cámara y lleva lentes oscuros.

Además de la evidente pérdida de peso, que hace sus facciones más definidas, Daddy Yankee luce una piel lozana, donde también destacan unas pícaras pecas. Los seguidores del cantante urbano quedaron impactados por lo bien que luce sin ayuda de la tecnología.

"Con esa cara de bebé claramente no lo es", le respondió una entusiasta fanática. "Yo más joven que Daddy y tengo que usar filtro, eso da pena"; "Tu estás como el vino"; "La fórmula de la eterna juventud"; "Cada día más joven"; "Necesito del facial que usas", fueron algunos de los mensajes que llenaron la sección de comentarios de su publicación.

No es la primera vez que Daddy Yankee deja ver lo bien que luce con el pasar de los años. En febrero, publicó una foto con su hija más conocida, Jessaaelys Ayala González, y la mayoría opinó que parecían hermanos. La reconocida influencer tiene 24 años.

También en febrero, Daddy Yankee reapareció en Instagram anunciando el lanzamiento del tema “Problema”. Muchos fanáticos esperaron con ansias la nueva producción del cantante, quien creó una gran expectativa al asegurar que “reviviría el reguetón” y eliminar por unos días su cuenta oficial.

Hace varias semanas la escena musical urbana se vio envuelta en un controversial debate, luego de que el productor musical panameño "El Chombo", creador del famoso tema “Dame Tu Cosita”, dijera en el programa puertorriqueño “Molusco TV” que el reguetón había muerto.

En el video promocional de “Problema”, Daddy Yankee dijo: “Dicen que el reggaetón está muerto, no le encuentro la lógica, pero si es así yo lo revivo esta noche”, lo que muchos tomaron como una referencia directa al polémico debate y como un regreso a las raíces del “reguetón vieja escuela”.

Una vez salió la canción, la respuesta del público fue inmediata y los internautas tomaron las redes sociales para expresar sus opiniones sobre la producción.

Mientras que muchos fanáticos aplaudieron la nueva canción de Daddy Yankee, otros expresaron su descontento e incluso decepción por el sonido más contemporáneo y pop del tema en lugar de retomar un estilo vieja escuela del reguetón como lo hizo en “Shaky Shaky”, citó el portal Wfla.

Ustedes me perdonarán, el genero urbano le debe mucho a Daddy Yankee (ya saldrá alguno que diga ayyyy pero no fue el primero eso nació en Panamá) pero el tema llamado "Problema" eso no es reggaeton...