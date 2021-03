Chaly DN es una reconocida influencer inglesa que imita a Kim Kardashian. Su obsesión la ha llevado a gastar hasta más de un millón de dólares para parecerse cada vez más a la actriz del reality estadounidense.

Pero contrario a lo que se imaginan muchos, Chaly DN no invierte el dinero en cirugías ni arreglos estéticos para igualar a la celebridad estadounidense, sino que lo usa para comprar outfits y accesorios similares a los usados por la socialité.

Recientemente, compró un reloj Rolex por casi 42 mil dólares y un vestido de diseñador que le costó 5.500 dólares. Lo más asombroso es que la pieza solo la usó una vez, tal y como lo reveló en el programa de televisión “Truly”, citado por Debate.

“Me siento como Kim Kardashian”

Cuando sale a la calle, Chaly DN es confundida regularmente con la empresaria de la firma “Skims” y su guardarropa alberga prendas de vestir diseñadas por Balmain, Gucci y Prada.

Confesó que familiares y amigos se preocupan porque gasta mucho dinero, como el que desembolsó por un abrigo de piel sintético de Givenchy, valorado en casi 10 mil dólares. En Instagram comparte su lujoso estilo de vida, que incluye viajes y una agitada agenda social.

“Cuando me pongo esto, me siento como Kim Kardashian y se siente tan bien”, comentó en el espacio de televisión, mientras mostraba la pieza, junto a otras que iba sacando de su clóset, y que rondan los 2 mil y 4 mil dólares, cada una.

Un parecido “natural”

Chaly DN asegura que se dio cuenta de que se parecía a Kim Kardashian cuando vio por primera vez una foto de la modelo en las redes sociales.

“No trato de parecerme a ella. Simplemente me parezco a ella de forma natural”, dijo la inglesa.

La mujer asegura que ha gastado 1,3 millones de dólares copiando el estilo de vida de la estrella de “Keeping up with the Kardashians”, especialmente “en Gucci y bótox”.

“No me han operado para parecerme a Kim, pero he tenido bótox y relleno. Todo el mundo lo hace”, confesó.

A la influencer le gusta la atención y tiene algo muy claro: “Quiero todo lo que ella (Kim Kardashian) tiene”. Tan cierto es que invirtió más de medio millón de dólares en bolsos de diseñador “para estar al día” con la aún esposa de Kanye West.

Sin embargo, aunque asegura que le encanta que la confundan con la celebridad y que la detengan para tomarse fotos con ella, no duda en asegurar que ambas son “dos personas diferentes”.