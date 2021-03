El actor Armie Hammer está bajo investigación policial después de que una mujer lo denunciara por agredirla sexualmente en 2017 durante varias horas y golpearla a tal punto que pensó que la iban a matar.

Hammer es el principal sospechoso de una agresión sexual que se informó a la Policía de Los Ángeles el 3 de febrero de 2021, dijo un portavoz del departamento policial. Las autoridades no dieron más detalles.

Un abogado de la víctima se puso en contacto con las autoridades, lo que resultó en que la División de Agresión Sexual de la Policía de Los Ángeles abriera una investigación al actor, según reseñó CNN. Hammer ha negado la acusación de violación.

La famosa abogada Gloria Allred representó a su clienta, de 24 años, identificada solo como Effie, quien dijo que Hammer la violó.

Habla la exnovia de Armie Hammer

La denunciante tenía 20 años en el momento de la presunta violación en 2017. Después de conocer a Armie Hammer a través de Facebook meses antes, afirma, salieron brevemente mientras él todavía estaba casado.

En una conferencia de prensa, Effie afirmó que Hammer la había violado durante cuatro horas, en las cuales "golpeó repetidamente" su cara contra la pared junto con otros “actos violentos”. “Pensé que me iba a matar”, dijo.

Su abogada fue la anfitriona de la conferencia de prensa. Allred enseñó varias evidencias a la policía, incluida una supuesta foto de las heridas de Effie. Durante la videoconferencia, la representante legal también mostró una foto de Effie y Hammer juntos, según informó The Guardian.

Cuando se les preguntó si planeaban presentar una demanda contra el actor, Gloria Allred dijo: “No tenemos ningún plan o intención de hacerlo en este momento”. No obstante, entregó pruebas a las fuerzas del orden que podrían ayudar en la investigación de Hammer.

La acusación se produce luego que salieran a la luz supuestos mensajes del protagonista de "Call Me by Your Name", que se difundieron en línea, sobre sus intereses sexuales “caníbales”.

En un comunicado, el abogado de Hammer refutó las afirmaciones de Effie como “escandalosas”, diciendo que todas las interacciones de Hammer con ella y otros socios “han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas”.

