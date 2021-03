La actriz mexicana Itatí Cantoral, recordada por sus papeles de villanas en teleseries como "María la del Barrio", reveló que fue acosada sexualmente por un actor durante la grabación de uno de los tantos proyectos en los que ha participado.

De acuerdo a las declaraciones de la siempre recordada "Soraya Montenegro", el sujeto la hacia desnudar frente de él y en varias oportunidades le insinuó tener relaciones sexuales.

Cantoral dio a conocer este episodio oscuro en una entrevista con el youtuber "El Escorpión Dorado", luego que el famoso personaje le consultara si había tenido problemas con alguien a lo largo de su carrera.

"Claro que sí (he tenido problemas) con un cabrón que quería abusar de mí. Sobretodo con los machines que te toca grabar en las telenovelas", aseguró la actriz.

La artista sostuvo que "esta persona me decía lo que tenía que hacer y si no lo hacia me sacaba de la telenovela (...) y que tenía que desnudarme y meterme a la alberca (piscina) con él".

"No vuelvo a trabajar jamás"

Itatí comentó que la situación se tornó tan incómoda que hubo un momento en que pensó en no trabajar más con ese actor, cuyo nombre nunca reveló.

"Con esa persona dije: 'no vuelvo a trabajar jamás' (...) Y no voy a decir el nombre", dijo.

La famosa aseguró, además, que no decidió hablar al respecto debido a que no había redes de apoyo como las que existen en la actualidad y que pensó que esa situación ya había sido resuelta.

"Para hablar de algo tan serio como eso lo debí hacer en el momento y en el momento no había MeToo", pero también confesó que no es la primera vez que pasa por algo similar.

