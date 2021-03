El final feliz del cuento de hadas que vive la socialité mexicana Hanna Jaff sigue postergándose, después que su matrimonio con Lord Henry Roper-Curzon, primo de los príncipes William y Harry, fuese suspendido.

El matrimonio entre la pareja estaba pautado celebrarse el pasado 11 de julio de 2020, pero los rigores de la pandemia obligó la suspensión del evento que se realizará por partida doble, en México y otro en Inglaterra para cubrir a las dos familias de los novios.

A decir de una publicación de la revista Vogue, Hanna conoció a su distinguido futuro esposo en una cita arreglada, después que el joven inglés la viera a través de su cuenta Instagram y pidiera a una amiga en común que se la presentara.

La boda de Hanna Jaff sigue sin fecha

Aunque en un principio se pensó que la boda en el país azteca se realizaría al estilo verano, esta idea fue replanteada para elegirla como una en temporada otoño-invierno, pero ahora la empresaria habló en entrevista al programa “Despierta América” y dio nuevos detalles.

Hanna no reveló la fecha del evento, sin embargo, aseguró que será una celebración muy íntima que tendrá lugar en una playa de su país, publicó la revista People en Español.

Con gran emoción habló de los últimos preparativos de su ansiada boda: “Pienso que es lo más responsable, porque primero la salud y en este momento el mundo está pasando por algo difícil, sobre todo mi país y no quisiera estar festejando en un momento en que muchos están dolidos”.

Manifestó que han decidido reducir la lista de invitados al máximo, por lo que solo asistirán un total de 50 personas –25 de cada uno– que incluye familia y amigos más cercanos.

Hanna Jaff señaló que se encuentra actualmente en México, por lo que habló de su prometido y los encuentros que sostuvieron con la cultura de su país, tras convivir allí durante 3 meses en plena pandemia.

Compartió con el público que su novio Henry Roper-Curzon ama y conoce algunas tradiciones de la cultura mexicana, gracias a un recorrido que hicieron por varios estados.

“Le encanta comer chiles, le encanta todo, los mariachis, o sea todo le encanta. Creo que es más mexicano que yo”, dijo sonriendo al también mencionar que ha conocido a su familia.

Para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus, Hanna comentó que tienen previsto la contratación de una empresa que se encargará de practicar los exámenes de rigor para detectar entre sus invitados el virus.

Hanna es una joven de 34 años, psicóloga, filántropa y una activista social que lleva un laborioso y destacado trabajo al frente de su organización Jaff Foundation for Education, a través de la cual adelanta la campaña por la paz que denominó "We are One".