El famoso intérprete mexicano Alejandro Fernández se convertió en un feliz abuelo, después de que su hija Camila Fernández diera a luz a su primogénita, una niña que nació el 14 de marzo de 2021 y a la que llamaron Cayetana.

Después de las complicaciones de los primeros meses del embarazo, la joven cantante recibió a su bebé en perfecto estado de salud en Guadalajara, de donde es originario el clan de los Fernández.

La revista Hola publicó la exclusiva de los felices padres, Camila y su esposo Francisco Barba recibiendo a su hija, que llegó a este mundo a través de una cesárea. Pesó 3.660 gramos y midió 49 centímetros. Se conoció que la joven madre tuvo que ser operada de la vesícula en el mismo procedimiento quirúrgico, que afortunadamente fue exitoso.

En lo que fue la primera foto de los orgullosos padres, después de los primeros minutos del nacimiento de su hija, se ve a Camila aún en la camilla y su esposo a su lado.

La felicidad de la hija de Alejandro Fernández

La orgullosa mamá explicó el por qué eligió el nombre de Cayetana para su hija, afirmando que significa “fuerte como una piedra”, y este ha hecho honor a la niña, quien superó todas las dificultades para llegar completamente sana a este mundo y hacer felices a toda la familia.

“Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré y dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien'”, expresó emocionada de ver completado su sueño de ser madre y traer al mundo a su bebita.

Cayetana también tuvo su primera foto: un detalle de la pequeña pierna de la bebé con su cinta de nacimiento atada al tobillo, expresó la gráfica del feliz alumbramiento.

Camila Fernández reveló los primeros rasgos de su hija, al afirmar que heredó su boca y sus cejas, y de su esposo, los ojos y la carita.

A los 49 años, el cantante conocido como “El Potrillo” es ya un feliz abuelo, y aunque al principio del embarazo de su hija le costó asimilar la noticia, expresó la alegría en la espera de un ser que llenó de algarabía a la familia.

En una entrevista para Univisión, Alejandro Fernández junto a sus hijos América y Alex, abrió su corazón y con voz entrecortada dejó ver sus sentimientos al revelar que todo lo tomó por sorpresa.

“Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba”.

Sin embargo, la dicha de ser abuelo lo abrigó para dar paso al futuro y las buenas energías de una nueva vida. “Lo he imaginado muchísimas veces y quiero estar ahí, quiero estar al lado de Camila y recibirla”, dijo en ese momento lleno de expectativas por el nacimiento de su primera nieta.

