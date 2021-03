En medio de los rumores de separación y problemas en su relación, Jennifer López tiene un nuevo pretendiente que, al parecer, se estaría aprovechando de toda la situación que la cantante atraviesa con Alex Rodríguez.

Este nuevo galán que toca la puerta de la "Diva del Bronx", se trata del exbeisbolista cubano José Canseco, quien escribió por su cuenta de Twitter una serie de mensajes dirigidos a la bailarina.

"Yo encajo en esa categoría perfectamente, soy tu hombre", expresó el pelotero, quien además aclaró: "Estoy soltero y soy un hombre fiel".

No conforme con los primeros mensajes, Canseco agregó: "Jennifer Lopez necesitas un hombre que esté a tu lado 24/7, que sea mayor que tú y esté arruinado. Encajo perfectamente en esa categoría soy tu hombre".

Ante la seguidilla de mensajes, López no se ha pronunciado y, a diferencia de los rumores que comenzaron a circular, la pareja conformada por el deportista y la también actriz han asegurado que su relación no ha terminado.

Fue el pasado viernes 12 de marzo cuando comenzaron los rumores sobre la separación de la pareja.

Después de la cantidad de posteos, notas y especulaciones, las celebridades desmintieron su ruptura y en un comunicado aseguraron que están "trabajando en algunas cosas".

A-Rod, de 45 años, comentó que él no está soltero y, pese a haber admitido que tiene problemas con la cantante, la pareja no ha terminado.

Actualmente, el también empresario se encuentra en Miami, mientras que Jennifer Lopez está en República Dominicana grabando la cinta "Shotgun Wedding". Esto último sería la razón por la que no se han visto ni estado juntos en los últimos días.

Hey Jennifer Lopez by the way I am single And I can be faithful

Jennifer Lopez need a man that will be by your side 247 who is older than you are and it's broke I fit that category perfectly I'm your man