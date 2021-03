Una cruda confesión es la que realizó el cantante Leo Rey, quien reveló fuertes episodios que vivió cuando niño, en especial de maltrato por parte de su progenitor.

En conversación con Martín Cárcamo en “De tú a tú”, el exvocalista de “La Noche” relató que se crió con su madre luego de que su padre adolescente no pudiera hacerse cargo de él. “Mi papá me crió en esa vida de gitano. Yo crecí en la calle”, contó.

En esa infancia vivió de manera muy precaria, pidiendo agua para cocinar o bañarse, a pies descalzos, y sin ir al colegio. “Mi papá se estaba moviendo de población en población y de ciudad en ciudad, entonces era imposible dejarme en un colegio. Yo tenía cinco, seis años y él me hablaba como si tuviera a un hombre al lado de él”, dijo.

Maltrato

Parte de su niñez también estuvo marcada por los maltratos físicos de su padre, quien no lo dejaba jugar y lo obligaba a tener actitudes de adulto. "Me pegaba con varillas, me amarraba el pie con cadenas para que yo no saliera a jugar con los niños. Para que yo estuviera ahí al lado de él, todo el día”, reveló.

Los humillantes episodios generaban gran vergüenza en Leo, quien era un niño cuando vivió todo eso. “No sé si en ese minuto lo tomaba como algo tan grave, pero recuerdo que me daba vergüenza. Incluso una vez me tiró amarrado y desnudo afuera de la caseta porque yo estaba haciendo un berrinche", agregó.

"Me sacaba la cresta, entonces se escuchaban los gritos y había gente que acudía en mi ayuda. Hasta creo que una vez en el suelo me tiró Tanax porque yo lloraba mucho”, aseguró.

La rebelión de Rey vino a los 14 años cuando decidió abandonar a su padre tras un episodio humillante. “Él se da la vuelta para salir a perseguirme y yo salgo corriendo hacia ningún lugar”, señaló.

Tras escapar, Leo comenzó a vivir en la calle y se volvió fanáticos de los videojuegos (hasta ahora). Luego su madre recuperó su tuición y le consiguió una guitarra para que él pudiera salir a cantar y generar dinero.

Sin embargo, la relación con su progenitora también se quebró, según él mismo contó. “Cuando se celebra el Día del Niño me da pena. Miedo también a que alguien pueda vivir algo así, tan terrible”, indicó, contando que hoy en día no habla con sus padres y que no hay una relación con ellos. “Ahí ya no existe nada. Nunca existió”, dijo.

