Verónica Ojeda, la madre de uno de los cinco hijos del fallecido Diego Armando Maradona, reveló nuevos detalles sobre un encuentro que ocurrió hace casi 40 años, cuando el futbolista conoció a la actriz y cantante mexicana Verónica Castro.

Durante una entrevista en el programa “Los ángeles de la mañana”, Ojeda dijo que días antes de la muerte del futbolista, luego de que le dieran de alta de la operación de su cabeza, estaban viendo un programa de televisión que hablaba sobre las relaciones románticas entre famosos.

“Yo le dije si '¿es verdad que estuviste con una famosa?'”, recordó la madre de Dieguito Fernando, quien no reveló de inmediato el nombre de la figura. La respuesta del futbolista fue: “Sí, es verdad”. Ojeda explicó que hizo la pregunta para poner a prueba la memoria y la salud de Maradona.

Cuando los entrevistadores le pidieron el nombre a Ojeda de la celebridad que había estado con el delantero, ella lo reveló al momento sin complicaciones: Verónica Castro. “Me dijo que sí, que no tuvo un romance, pero sí un touch and go”, detalló.

Verónica Castro ya había contado su versión

En diciembre de 2020, Verónica Castro había contado su versión al programa “Ventaneando”. Recordó que conoció a la estrella del fútbol argentino en 1982 en México. En aquel entonces Maradona jugaba con Boca Juniors y llegó al país para enfrentarse ante el América, según informó La Nación.

Verónica Castro comparte cómo conoció a Diego Armando Maradona y la amistad que nació entre ellos.



— Ventaneando (@VentaneandoUno) December 2, 2020

"Cuando me llaman fue rarísimo, porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina, y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo, encantadísima”, admitió la madre de Cristian Castro.

— Verónica Castro (@vrocastroficial) November 25, 2020

Pero la historia del encuentro podría ser diferente a lo que Maradona le contó a Ojeda antes de morir, pues Castro comentó que aquella vez “no pasó nada” entre los dos.

"A lo mejor había un gusto mutuo también. Estaba guapo, guapo. Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola y dije 'No estaría mal...' Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él, menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso”, recordó.

— Verónica Castro (@vrocastroficial) November 25, 2020

