Kim Kardashian no vive sus mejores días al continuar inmersa en el proceso de divorcio con su esposo Kanye West. Sin embargo, la socialité más famosa no ha dejado que sus problemas matrimoniales la desanimen y continúa interactuando con sus fans por sus redes.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” desempolvó el baúl de los recuerdos y compartió con sus 209 millones de seguidores una postal de su adolescencia que fue muy comentada por sus fans con más de 3 millones 500 mil “Me Gusta”.

La publicación sucede mientras la empresaria lucha por su estabilidad personal, tras conocerse que el rapero no quiere comunicación directa con ella y solo lo hará a través de terceros, detalló el portal del Daily Mail.

Recordando el pasado de Kim Kardashian

Bajo el título “KK de 16 años”, Kim Kardashian recordó el pasado de cuando apenas era una adolescente con una postal en la que se veía su cara muy juvenil y sin maquillaje disfrutando del sol al borde de una piscina.

La propietaria de Skims lleva un brazalete de Cartier de oro como único accesorio en su outfit de piscina en el que no exhibió su cuerpo, sino solo su rostro.

Más de 16 mil mensajes acumuló la publicación en la que los fans hablaron de su juventud, belleza, su divorcio y soltería y algunos recordaron los cambios que ha sufrido su rostro a lo largo del tiempo.

Comentaron los innumerables retoques que se ha realizado la celebridad estadounidense a lo largo de sus 40 años y estas fotografías permiten a sus seguidores hacer comparaciones.

Sus labios con relleno de bótox y su rinoplastia son algunos de los “retoques” que luce la líder del clan Kardashian, quien al igual que sus hermanas se han convertido en mujeres irreconocibles gracias al bísturí.

No es la primera vez que Kim Kardashian postea estas fotos del pasado, pues en otras oportunidades reveló cómo el tiempo ha hecho cambios en ella y sus hermanas.

