Luis Fonsi decidió convertir una muestra de amor de su hija en una marca permanente en su cuerpo. El cantante puertorriqueño determinó, con un tatuaje, grabar en su mano una frase que le escribió Mikaela.

En una foto, que compartió el intérprete de “Imaginame sin ti” en su cuenta de Instagram, aparece con la mano muy cerca de su boca y se puede leer claramente “Te amo”, con la caligrafía original del escrito.

“Cuando tu hija te escribe ‘Te Amo’ y en vez de borrármelo, me lo tatúo”, comentó el artista en la leyenda de la publicación. Fonsi y Águeda López mantienen una relación desde el 2010, de la cual tienen dos hijos en común, Mikaela de nueve años, y Rocco, de cuatro.

Los seguidores de la estrella boricua reaccionaron a la imagen dejando más de 185 mil likes y más de dos mil comentarios. Todos quedaron admirados ante el gesto del músico hacia su primogénita.

“¡Es lo mejor que pudiste hacer! Esa letra, esa niñez, un pedazo de corazón de ella en tu mano”, escribió emocionada una usuaria de la red. “Ay no, qué hermosura, nada más lindo que el amor de los hijos”, añadió otra.

Fonsi y López no solo demuestran el amor que se tienen a través de sus redes sociales, también comparten con sus seguidores fotografías de sus hijos, mientras el público es testigo del crecimiento de los niños.

Hace casi un año, Mikaela demostró tener talento para la música cuando interpretó junto a Luis Fonsi la famosa canción "We are the world", en medio del confinamiento por la pandemia. Sin embargo, no sólo el talento de su famoso padre corre por sus venas.

Con motivo del Día de la Mujer, Águeda López le dedicó un mensaje especial a su hija, con una imagen en la que Mikaela parece dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. “Mujer feroz en ciernes. Feliz día mujer de mi vida”, escribió orgullosa la madre.

