La cantante colombiana Karol G es una de las artistas que no teme en cambiar sus looks constantemente. La artista ha tenido el cabello de diferentes colores y es dueña de un look muy reconocible.

Durante esta semana, la intérprete de "Bichota" sorprendió a sus fans y seguidores en Instagram al lucir un sutil cambio que se hizo en su boca, directamente en sus dientes.

Karol G sucumbió a la moda de los diamantes en los dientes, y se incrustó en algunas de sus piezas bucales unos circulares brillitos que al sonreír, le otorgan luminosidad a su cara.

En historias, la colombiana se dejó ver con sus nuevas joyas, a través de un video en donde aparece riendo sin hacer ningún tipo de comentario sobre cómo fue el procedimiento.

Dientes de lujo

Son varios los artistas y celebridades que se han incrustado diamantes en sus dientes. Kim Kardashian, por ejemplo, a comienzos de 2019, sorprendió a sus seguidores tras cubrir todos sus dientes inferiores con brillitos, además de ponerse una cruz en sus incisivos.

Una moda que surgió en Estados Unidos y ha sido cuestionada debido a que, para muchos, responde a la necesidad de mostrar que ya no saben qué hacer con tanto dinero.

Paloma Mami, hace un tiempo atrás, también lució a través de Instagram los diamantes que se coloco en algunas piezas de su dentadura superior.

Y como ellas, otros artistas latinos hombres también se han sumado a la moda, como el caso de los reggaetoneros J Balvin, Bad Bunny, Anuel AA, entre otros.

Bad Bunny luciendo su dentadura con diamantes

