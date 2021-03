El excantante de la banda británica One Direction, Zayn Malik, realizó un fuerte descargo en contra de la organización de los Grammy tras no ser nominado a ninguna de las categorías existentes.

De acuerdo al intérprete de "Pillowtalk", quienes se encargan de elegir a los mejores trabajos musicales no estarían seleccionando a los cantantes y canciones por su calidad interpretativa.

"A la mierda los Grammy y cualquiera que esté asociado a ellos. No hay ninguna nominación ni consideración a menos que les des la mano o les envíes regalos. El próximo año les enviaré una canasta de regalo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Horas después, el cantante escribió otro mensaje señalando, "mi tweet no era personal ni sobre elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación, y el espacio que crea y permite favoritismo, racismo y política de redes para influir en el proceso de votación".

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary.

My tweet was not personal or about eligibility but was about the need for inclusion and the lack of transparency of the nomination process and the space that creates and allows favoritism, racism, and netwokring politics to influence the voting process