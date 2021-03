La actriz y cantante mexicana Lorena Herrera ha sido acusada de maltrato físico por parte de su exnovio, el fisicoculturista Armando González “El Muñeco”, mientras ambos sostenían una relación que se mantuvo durante ocho años.

El exparticipante del show “Solo para mujeres” aseguró que al principio, cuando estaban juntos, le tocó en dos ocasiones ser víctima de violencia por parte de la artista, quien tiene hoy 54 años.

Te puede interesar Marta Sánchez presenta a su hija de 18 años a quien mantuvo alejada de los medios

“El Muñeco” aseguró que en ese momento Lorena Herrera estaba en la cúspide de la fama. “Todo el mundo la buscaba, y eso”, dijo el actor en una entrevista al programa “Ventaneando”, citó Milenio.

Golpeó a su ex en la cara

Según el ex de Lorena Herrera, en algún momento él la agarró “en una mala situación”. “Y sí me dio una cachetada una vez y (en otra ocasión) otra cachetada. Le dije la última vez, que no me volviera a dar una cachetada, porque si no ya no íbamos a continuar", agregó.

Sorpresivamente, Armando González abrió su corazón y confesó que no solo con Lorena Herrera él ha sido víctima de violencia, pues la actriz no ha sido la única que le ha puesto una mano encima.

“He sido víctima de violencia. A mí, mi mamá y mi papá me enseñaron a nunca faltar el respeto a una mujer. Mi mujer actual también me dio dos cachetadas; ya tengo ese rollo, que tengo que recibir dos cachetadas para poderme involucrar bien", aseguró.

“El Muñeco” dijo que siempre ha sufrido violencia por parte de las mujeres. Contó que también la madre de uno de sus hijos un día le lanzó un vaso y le partió la boca.

“Me aventó otro vaso, me abrió por acá, me intentó picar. Siempre han existido cosas así”, comentó el fisicoculturista.

Lorena Herrera, quien golpeó a un camarógrafo en 2019 en el programa “Inseparables”, en agosto de 2020 confesó en una entrevista en el programa “La última y nos vamos” que también fue víctima de violencia por parte de un exnovio, aunque no dijo quién era, detalló el portal de Milenio en ese entonces.

Todo sobre Famosos