Una traumática experiencia es la que reveló la modelo y exchica reality Francisca Undurraga, quien relató los episodios de violencia que vivió con una de sus parejas, lo que la marcó hasta hoy.

En el programa “Podemos Hablar”, Undurraga contó que el primer episodio que sufrió con su entonces novio, siete años mayor que ella, fue luego de una fiesta donde se puso violento.

“Una vez salimos de un carrete, íbamos caminando por el borde costero de Viña, donde hay un acantilado, estaba la Kmasú en ese tiempo, muy antiguo. Y empezamos a pelear y me decía: ‘Cállate o te tiro’. Y me empujaba como donde estaba el precipicio. Y después llegamos a la casa y pasaron un montón de cosas horribles“, aseguró.

La modelo agregó que “no lo dejé, seguí con él y me costó mucho. Volví a repetir el patrón más grande, después, a los 23 ó 24 años. Y le decía a mi psicóloga '¿Por qué sigo con estas relaciones?'. Y me decía 'el problema es tuyo porque creas una adicción'", dijo.

Su sanación

Fran señaló que actualmente se encuentra con terapia de psicólogo y psiquiatra ya que “desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas (con violencia física y verbal) y obviamente con el tiempo tú las empiezas a normalizar”.

“Yo normalizaba y me quedaba ahí. Y hasta hace poco, hablando con mi psicóloga le decía tal y tal cosa. Y me decía 'Fran, eso no está bien. Lo que pasa es que tú has sufrido tanta violencia que tienes una tolerancia tan alta que para ti cosas que son inaceptables tú las aguantas sin problema'", explicó.

Tras contar su experiencia, Undurraga reflexionó sobre su presente y se refirió a lo que atraviesan cientos de mujeres.

“Las relaciones violentas, además de generar una dependencia emocional, generan una dependencia psicológica, porque ese sube y baja de emociones, de adrenalina, te genera unos neurotransmisores muy parecidos a los que te genera la droga. Por eso cuesta tanto salirse. Por eso de repente, cuando tú ves en la casa a las mujeres golpeadas y dices 'que es hueona que no sale de esa relación'. No es que no quiera, es que no se puede”, indicó.

Sobre ella, aseguró que “después de treinta y tantos años me doy cuenta que la que estaba mal era yo, que a mí me faltaba un cariño y una necesidad de cariño tan grande que estaba dispuesta a aguantar cualquier cosa por tener una pareja al lado”.

"Ahora soy más selectiva y estoy primero yo. Veo una cosa que no me gusta y chao. No necesito de nadie para ser quién soy, ni para ir donde quiero ir", finalizó.

