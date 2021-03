Un ciudadano inglés llamado David Morris captó una curiosa fotografía, en la cual se puede ver a un barco "flotando" por encima del mar británico.

Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, y frente a la cual muchos internautas han comentado a modo de broma que se trataría del mítico "Caleuche" o el navío de Peter Pan dirigiéndose a Nunca Jamás.

Sin embargo, hay una explicación científica que permite conocer el motivo por el cuál podemos ver la embarcación "levitando" en alta mar.

De acuerdo a la física, lo que el ojo ve es la luz reflejada sobre los objetos, la cual llega hacia nosotros en línea recta.

No obstante, si la luz antes de llegar al ojo pasa por una superficie más densa, se puede ver que el objeto se forma en la atmósfera, no sobre la superficie, desplazándose de su posición real.

Este fenómeno, el cual se llama espejismo superior o fata morgana, ocurre cuando existe "una gran inversión térmica: aire muy frío y mar tibio o caliente", comenta el divulgador científico del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile, Robbie Barrera, a LUN.

You don't see this off Falmouth every day! 😲#mirage #falmouth#cornwall pic.twitter.com/XvGr5s3rtz