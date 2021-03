La artista argentina Celina Rucci utilizó su cuenta de Instagram para realizar una contundente revelación que sorprendió a sus fans: “Me diagnosticaron leucemia mieloide aguda”, confesión con la que quiso sentirse liberada tras protagonizar una lucha contra el cáncer.

La exconductora del programa "Incorrectas", que renunció a inicios del año pasado para radicarse en Nueva York, dio a conocer su enfermedad, que ocultó por muchos meses para no lidiar con preocupaciones y comentarios que lamentaran su estado. “El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar”, dijo en palabras cargadas de sentimiento con las que inició su escrito.

Con un video ilustró su publicación, dejando ver varias imágenes que relatan las vicisitudes que debió sortear en su combate con la enfermedad, sus quimios, la pérdida de cabello y su agradecimiento al hospital estadounidense donde salvaron su vida.

Tras enfrentar un acontecimiento que le hizo sentir mucha tristeza, Rucci decidió dejar de ocultar lo sucedido y compartirlo con sus fans, como una vía para expresar todo lo que guardó mientras batallaba para ganarle al cáncer, detalló la publicación de Infobae.

El momento de la confesión de Celina Rucci

La también modelo con valentía decidió apartar sus miedos y confesó el por qué ocultó su enfermedad: “Las razones eran obvias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos cargaran con más preocupaciones. Ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo".

De visita en Argentina, la actriz, quien es madre de tres niños, se reunió con unos amigos para cenar y, en medio de una íntima celebración en la que bailaba, su peluca se movió y dejó a la vista de todos su verdadera realidad, que disimulaba los efectos de las quimio.

Y aunque sus amigos quisieron restar importancia a lo sucedido, fue el momento decisivo que la empujó a revelar lo que le pasó en un año difícil. “Por primera vez me había mostrado enferma a los ojos de los demás, y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbó en un segundo”, escribió.

En su mensaje agradeció el apoyo de su compañero de vida, el médico Federico Girardi, por quien se mudó a Nueva York. “Estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo aparte de lo grandioso y ángel que es”, recordó.

Aseguró que todo este desafio de vida lo asumió con entereza y positividad. “El 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no habían rastros de células cancerígenas, lo que supone que es muy bueno, pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe”, indicó.

Su mensaje movió muchos sentimientos entre sus fans al culminar con una frase llena de paz: “Ya no quiero seguir así y por eso es que hoy me libero”, escribió junto a la etiqueta #donasangre. Los comentarios redundaron en transmitirle ánimo a Celina y a desearle lo mejor para su recuperación.

