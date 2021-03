El esperado estreno de “Space Jam: A New Legacy” no contará con uno de sus populares personajes, luego de que se conocieran nuevos detalles de la película que siguen dando que hablar.

Según confirmó Deadline, “Pepe Le Pew” no será parte de la secuela que se enfocará en los Looney Tunes y un partido de basquetbol con LeBron James.

Si bien ya se había grabado una escena del live-action que tenía como protagonista al zorrillo “acosando” a una mujer y siendo detenido por la estrella de la NBA, bajo la dirección de Terence Nance, ese rodaje quedó en stand by luego de que se cambiara al director por Malcolm D. Lee, quien decidió eliminar la mencionada escena.

A pesar de que la eliminación de "Pepe Le Pew" habría pasado por un tema de dirección, todo ocurre a menos de una semana de una comentada columna en The New York Times firmada por Charles M. Blow, quien acusó que el personaje “normalizó la cultura de la violación”.

“Los blogs de RW están enojados porque dije que Pepe Le Pew se sumaba a la cultura de la violación. Veamos. 1. Agarra / besa a una chica / extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad. 2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera. 3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape”, escribió el escritor en Twitter ante la polémica suscitada por su columna.

