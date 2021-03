Se hizo conocida en el programa juvenil Mekano, pero la primera aparición en la televisión de Monserrat Torrent, más conocida como 'Monti', fue en 1995, cuando apenas tenía nueve años de edad.

Actualmente, está celebrando 26 años de carrera televisiva, casi toda una vida ligada al popular medio de comunicación, considerando que hoy tiene 35 años. Para ella, el gran responsable de este éxito es su padre, quien falleció en 2012.

Entre los años 2001 y 2007, periodo en que estuvo en Mekano, 'Monti' cuenta que "mi papá me ponía muchas reglas, como por ejemplo, si bajaba las notas del colegio ya no podía ir más al programa. Las fiestas o las juntas también estaban prohibidas por ser la más chica del elenco. Mi papá siempre fue bien protector y me rayó harto la cancha. Nunca fui una adolescente rebelde; si mis papás me decían que no, era no".

"Cuando cumplí 18 años, las cosas no cambiaron mucho porque seguí viviendo en la casa, pero también porque mi personalidad es bien tranquila y nunca he sido muy buena para salir. Mi papá era muy mayor cuando yo nací, específicamente 66 años", agrega.

"Hizo bien la pega como papá"

La mujer señala que siempre se sintió apoyada por su progenitor y que gracias a que él no pertenecía a la industria de la televisión pudo mantener los pies sobre la tierra.

"Desde chica tomé la televisión como un trabajo que hay que responder con profesionalismo y compromiso. Mi papá me decía que si de verdad me gustaba la televisión tenía que tomarlo en serio y prepararme profesionalmente para seguir ese camino. Nunca intervino, pero siempre estaba ahí para aconsejarme", cuenta a LUN.

A los 93 años, Francisco Torrent falleció. Pero antes de partir pudo ver a su hija obtener su título profesional de Relacionadora Pública: "Eso creo que fue muy importante para él antes de morir. Siento que lo dejó tranquilo saber que hizo bien la pega como papá".

Todo sobre Famosos chilenos