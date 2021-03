El reguetonero Daddy Yankee está empeñado en seguir con su fuerte rutina de ejercicios para mantenerse en forma. No solamente dedica muchas horas en el gimnasio, también practica boxeo, baloncesto y además dedica tiempo para relajarse con la natación.

Así lo dejó ver su esposa, Mireddys González, quien publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece el cantante nadando en una piscina.

"Bello Nuestro rey. El esposo de todas", escribió González en la leyenda del clip donde se ve al intérprete de "Gasolina” en pantalones cortos y sin polera.

En el momento, se le escucha decir a González "haciendo ejercicios" y luego una inesperada negativa ante la invitación de su marido a meterse en la piscina con él. "Sí, está calientita, pero después uno sale y siente el frío", dijo excusándose para no entrar al agua.

Daddy Yankee hace delirar a sus fans

Las seguidoras del “Big Boss” no pasaron por alto el video de Daddy Yankee nadando. El post se llevó miles comentarios y superó las 400 mil reproducciones.

“El verdadero Aquaman”; “El que no para nunca, puesto pal problema”; “Mira ese Daddy Yankee sin polera para tener cien años de buena suerte”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Mientras que otras fanáticas sorprendidas cuestionaron la actitud de la esposa del cantante. “Olvídate del frío, quién rechaza una invitación con ese papisongo con todo y ropa me tiro”, dijo una admiradora. “Es todo tuyo, pero gracias por compartirlo con sus fans”, añadió otra.

A estos comentarios Mireddys no tardó en responder: “Chicas, si me hubiese metido al agua este video para ustedes no habría sido posible”, dijo con humor la mujer que lleva 25 años de casada con el intérprete del género urbano.

La nueva vida del reguetonero

Aunque actualmente el cantante goza de buen estado físico, el músico boricua reveló que sufrió de ansiedad los primeros días de cuarentena en el 2020, por lo que aumentó 50 libras (cerca de 22 kilos).

En casi un año, Daddy Yankee, con gran empeño y dedicación, dietas y muchos ejercicios, logró rebajar los kilos de más y se mantiene muy activo profesionalmente, hace apenas unos días lanzó el sencillo “El Problema”, tema con el que aseguró estar de vuelta como en sus mejores tiempos.