El explorador que se encuentra en Marte, Perseverance, realizó con éxito su primer paseo de prueba en el planeta rojo tras su llegada, que ocurrió hace dos semanas.

En su primer traslado para comprobar que el sistema funcionaba correctamente, el vehículo de seis ruedas recorrió unos 6,5 metros en 33 minutos, se informó desde la NASA.

Avanzó cuatro metros, giró 150 grados a la izquierda y luego retrocedió 2,5 metros, pudiendo tomar una foto de las huellas de sus propias ruedas en el suelo marciano, publicada por la NASA.

"Esta fue nuestra primera oportunidad de 'probar los neumáticos' y dar una vuelta con Perseverance", dijo Anais Zarifian, ingeniera encargada de la movilidad de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.

News from Mars: @NASAPersevere 's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3

Zarifian dijo que la prueba de conducción se desarrolló "increíblemente bien" y representó un "enorme hito para la misión y el equipo de movilidad".

Los ingenieros de la NASA dijeron que estaban estudiando posibles rutas para viajes más largos en la superficie de Marte, probablemente uno para viernes y otro el sábado, dijo la NASA.

Perseverance puede recorrer 200 metros por día marciano, que es un poco más largo que un día en la Tierra.

Y va cinco veces más rápido que Curiosity, su predecesor, que sigue funcionando ocho años después de aterrizar en Marte.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4