Florinda Meza, intérprete de Doña Florinda en la serie de "El Chavo del 8" parece no estar dispuesta a seguir alimentando las polémicas que rodean al elenco de la exitosa serie mexicana y, esta vez, se negó a responder a las más recientes declaraciones de María Antonieta de las Nieves.

“No puedo opinar”, dijo tajantemente al ser consultada por varios periodistas sobre las acusaciones que hiciera "La Chilindrina" en las que la señala de ser la responsable de la ruptura profesional entre ella y su esposo, el exitoso productor, Roberto Gómez Bolaños.

Ante la insistencia de los reporteros, la actriz reiteró que no podía referirse a algo que no le constaba. “No sé nada de eso, tendría que oírlo de su boca”, se le escucha decir en un video difundido por el programa “Sale el Sol”.

Las confesiones de "La Chilindrina"

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, difundida por el diario El Imparcial de México, “La Chilindrina” habló sobre cómo fue su relación con el también actor que dio vida a "El Chavo".

"Fue un hombre de admirarse, pero el momento en que cambió todo fue cuando Bolaños decidió no grabar nunca más 'El Chavo del 8' y yo quería seguir haciendo mi personaje porque le había dado vida por más de 20 años", declaró.

“Me enteré que él no quería que mi programa saliera al aire y que había hablado con los productores para impedirlo”, dijo. Después de esto, aunque logró convencerlo y ella pudo seguir adelante con su personaje, la relación no volvió a ser la misma.

"En una ocasión me los encontré en un aeropuerto, él le pidió a Florinda que me diera su teléfono para mantener la comunicación, pero a pesar de que le marcaba e insistía en hablar con él, jamás pude tener contacto, porque no se le permitía", reveló.

Desde la muerte del productor de televisión mexicano en noviembre de 2014, han sido varias las declaraciones de algunos integrantes del elenco, que revelan detalles del trato que recibían de Bolaños y de la intérprete de Doña Florinda. Tal es el caso de Carlos Villagrán, “Quico”, quien en diferentes oportunidades se ha manifestado al respecto.