La cantante mexicana Yuri reveló que el haber contraído el coronavirus no solo le ocasionó problemas físicos como su caída del cabello, pues la enfermedad le dejó también secuelas psicológicas que la colocaron al borde de la adicción.

"Tuve que ir al médico. Cuando me dio Covid, tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para las ansiedad porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar", confesó la artista, según People.

La intérprete, quien en días recientes sostuvo que el virus le causó alopecia, manifestó que los ataques de ansiedad "eran demasiado fuertes, sobretodo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso".

Esta condición le trajo, a su vez, como consecuencia que generara una dependencia a los ansiolíticos.

"Dios me ayudó"

Pese a la situación de desesperación en la que estaba, la mexicana se armó de valor y decidió dejar por completo los medicamentos y entregarle sus problemas a Dios.

"Meterme mucho con Dios me ayudó cualquier cantidad. Como que Dios, mis emociones las ponía en su lugar", afirmó.

Y apuntó: "a través de la oración fui dejando los ansiolíticos. Yo me metí con Dios, (la solución) es meterse con Dios, tener un tiempo de meditación, con la palabra, escuchar, leer, orar. Definitivamente, tú no puedes andar en este mundo sin Dios, porque Dios es más grande que un ansiolítico, más grande que lo que pueda haber, más grande que tu problema".

Pese a que muchos cuestionaron la fe de la intérprete, Yuri no ha dejado de realizar sus oraciones. De hecho, cada semana dedica tiempo a conversar con sus seguidores por Zoom sobre su devoción hacia Dios.

"La gente está ávida de eso ahora. Desgraciadamente tenemos que estar casi casi al borde de la muerte para recibir las cosas de Dios", comentó.

"He recibido cualquier cantidad de mensajes de amigos míos famosos y no famosos, que me dicen: 'Yuri, ¿cómo busco a Dios, cómo llego a él? Quiero escuchar tus pláticas' (...). Antes me decían que me callara, ahora quieren que no me calle y es fantástico", aseguró la artista.

De vuelta al trabajo

Si bien aún se siente resentida por la enfermedad, Yuri no solo regresó a predicar su fe, también se encuentra trabajando con todas sus fuerzas para continuar haciendo música.

Así lo dio a conocer por sus redes sociales con la promoción de su tema "¿Dónde quedo yo?", el cual ya se encuentra disponible en distintas plataformas digitales.

