Francisca Merino rompió el silencio en las últimas horas para aclarar rumores sobre el uso de bótox, tema que generó ciertas especulaciones en redes sociales.

La idea de un posible "retoque facial" quedó en evidencia en diversos comentarios que sus seguidores dejaron en una de sus fotografías de Instagram.

Es por esto que la actriz decidió sincerarse y contar algunos detalles, aunque esta vez lo hizo en un espacio televisivo.

"La verdad, me puse un poco"

En el programa "Milf" de TV+, Merino respondió una pregunta que le hizo la conductora Claudia Conserva sobre la utilización de este clásico método de "rejuvenecimiento".

"Te acusaron de exceso de bótox... ¿Qué es, es filtro?", consultó la animadora.

La respuesta de la expanelista de "SQP" no se hizo esperar y aseguró: "Y un poquito de luz, pero bótox no. O sea la verdad, me puse un poco".

"No sabía si era mancha o arruga"

Enseguida, la actriz señaló el lugar del rostro donde se intervino y dijo que "no sabía si era mancha o era arruga, y era arriba".

"No era mancha, pero ahí nada más. Excepto, un poquito de boca que me puse hace algunos años, una cosita poca", sostuvo.

Finalmente, Merino afirmó que "nunca más, nunca más me pongo nada más", dando por cerrada la situación.

