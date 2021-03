Un accidente de tránsito tuvo la exfigura de televisión Dominique Gallego en Puerto Montt, hecho ocurrido durante la mañana de este jueves. Mientras iba a bordo de una camioneta junto a sus dos hijos, la mujer impactó contra un vehículo, al cual le destrozó toda la parte posterior.

"Yo iba por una calle con doble sentido. Me orillo al lado derecho para doblar a la izquierda y entrar a un condominio. Atrás mío había una micro esperando. Cuando empiezo a doblar aparece el auto (que iba adelantando a la micro) y chocó la camioneta por el costado, en la puerta donde iba mi hija", relata.

"Yo sentí el golpe, pero la camioneta es tan grande que el auto se metió abajo. El accidente fue fuerte", asegura la exchica reality.

Gentileza RTV Vision Noticias

Quedó en estado de shock

"Yo no era capaz de nada. Lo primero que pensé fue 'menos mal que estoy en esta camioneta, porque hubiese estado en mi auto tendría ese vehículo dentro del mío'", dice.

Posteriormente, fue hasta una comisaría de Carabineros para dejar la constancia del choque, pero apenas le salían las palabras debido a su estado.

"No fui capaz de manejar para ir a la casa. No voy a poder manejar por algunas semanas, voy a esperar un tiempo. Rodrigo (Wainraight, su pareja) tuvo que llevarme a la clínica y se llevó a los niños", comenta.

Tiene cinco meses de embarazo

Actualmente, Gallego tiene cinco meses de embarazo, pero asegura que su bebé está sin problemas.

"Me quedó el cinturón de seguridad marcado en la guata. En la clínica me hicieron un examen y la guagua está bien", añade.

"Tengo que estar en reposo porque se presionó el abdomen. Tengo una lesión leve en el hombro y no me pudieron hacer radiografías por el embarazo. A los niños no les pasó nada", concluye en charla con LUN.

Todo sobre Famosos chilenos