El rostro de Demi Moore se niega a envejecer. La artista sigue mostrando que a sus 58 años posee una belleza natural y que no requiere de maquillaje para realzar sus rasgos.

Fue así como la madre de tres hijos continúa presumiendo su naturalidad en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, en la que retozando con su mascota regaló una selfie que revela la juventud que regresó a su rostro.

La ex de Bruce Willis se ve luego en un video acostada sobre una cama junto a su perro Merple, quien juguetea con sus largos mechones de cabello. Demi luce divertida con sus gafas y un pijama de un gris tenue, mientras ríe a la cámara con esa lozanía juvenil, que revela su cara sin maquillaje.

Sus fans no olvidan la experiencia de la actriz en la pasarela de Fendi, en la que su cara transformada le robó el show a su amigo, el diseñador y director creativo de la afamada casa de modas, Kim Jones. Y aunque todo fue maquillaje en ese entonces, el portal de Hollywood Life publica que en la actualidad la nueva apariencia de Demi Moore no es ficticia, pues se trata de que la actriz luce muy juvenil y libre de arrugas.

La artista ha posteado varias fotos del pasado demostrando su nostalgia por la Demi de hace décadas, llena de juventud y belleza.

Unos a gusto y otros rechazan a la nueva Demi Moore

La mayoría de los usuarios de las redes consienten de forma positiva el cambio de la actriz, al elogiar su belleza y lo bien conservada que se ve para su edad. Pero otros rechazan que pueda haber hecho uso de retoques quirúrgicos para refrescar sus facciones.

Los comentarios negativos de sus seguidores volvieron a revelar que algo ha pasado en el rostro de Demi Moore: “¿Cómo no tiene canas? ¡O círculos oscuros debajo de tus ojos!”; “¿Quién es esta jovencita?”; “¡Pareces muñeca de trapo! El tiempo pasa y llegará el día que ya no puedas hacerte más cirugías. En la vida hay que saber envejecer con dignidad, te lo dice una gata a punto de cumplir 65 años”; “Demi ¿qué te pasó?”; “¿Qué le pasó a tu cara?”.

La súper estrella de Hollywood tituló la foto: “Cabellos de lunes por Merple”.

Esta nueva postal la antecede otra imagen en la que realiza una limpieza de primavera en sus outfits, en la que su famoso rostro se vio por primera vez rejuvenecido por 'arte de magia'. Lo cierto es que Demi Moore pasa sus días de confinamiento feliz, viviendo su mejor momento y recordando que su sueño se hizo realidad: caminar por una pasarela y alcanzar el éxito con luz propia.

“Realmente fue una fantasía adolescente cumplida. Me tomé un momento en el que pensé... Oh Dios mío. Literalmente me sentí como un niño pequeño”, confesó Moore a la modelo Naomi Campbell en su programa de YouTube “No Filter”.

