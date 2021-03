Este martes 2 de marzo se estrenó en las pantallas de Mega la esperada nueva temporada de "Verdades Ocultas", que mostró cómo lucen los personajes de la exitosa teleserie tras el salto temporal de 25 años.

En un impactante primer capítulo los fanáticos pudieron ver a las versiones más adultas de sus protagonistas, así como también a nuevos personajes dentro de la ficción que marcaron escenas llenas de suspenso.

Sin duda uno de los momentos más comentados fue la escena en que la nueva Rocío (Solange Lackington) conversa con quien se convirtió en su esposo, un Leonardo (Carlos Díaz) envejecido y enfermo. Contrario a lo que muchos esperaban la protagonista no tuvo un final feliz en España.

Después de 25 años la abogada mantiene una complicada relación con la hija de ambos Martina (Camila Hirane) mientras enfrenta problemas con el alcohol.

"Difícil no preocuparme, estás borracha y así no me das confianza", le dice la joven con actitud desafiante a su madre después de pedirle que cuide a su padre. "Cuál es la idea de atacarme siempre", le responde Rocío mientras está bebiendo.

Nuevos conflictos

En esta nueva etapa los demás personajes del pasaje Nueva Esperanza enfrentarán diversos conflictos en el "futuro".

Uno de los cambios que más sorprendió fue el de "Cristobal", después de 25 años se muestra como un joven rebelde que no se lleva bien con su hermano menor "Benjamín". En una de las escenas vemos también que se contacta con Leonardo y este lo felicita por su cumpleaños "este año estaré más cerca que nunca", le dice el exdetective por teléfono.

Samanta con Diego continuarán su relación amorosa, pese a que fue él quien abusó de ella en su adolescencia y la dejó embarazada de Julieta, la hija con la cual le ha costado mantener una relación sana.

Sin embargo, no todo es perfecto en esta pareja, ya que "Sami" es la amante de Ricardo, uno de los grandes amores de su vida.

Reacciones de los fanáticos

En redes sociales cientos de personas comentaron el episodio y sus teorías sobre lo que podría suceder en los próximos días. Además recalcaron que esperan que Martina logre vengarse de Tomás y Agustina, ya que al parecer Rocío no está en condiciones de hacerlo.

Tengo toda la fe en Martina #VerdadesOcultas — Andrea (@AndreaTCim) February 26, 2021

Martina viaja a Chile y se enamora de Cristomacito. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. #VerdadesOcultas — Gastón Gatuso (@gastoncarroza) March 2, 2021

Me gusta que Rocío/Martina sea la misma para que se vengue de los ctm que cagaron a su mamá (ella misma) 🤣‼️

🤯

#VerdadesOcultas🍄🍄🍄 — Raffo Lacroix (@rafitalacroix) March 1, 2021

SE LOS DIJE CRISTOBAL Y MARTINA ESTARÁN JUNTOSSSSSS O(Camila y Matías otraehhhhhhhh) #VerdadesOcultas — The Order Chile (@solediazcortes) March 2, 2021

Ya veo que Martina se entera del pasado de sus padres, vuelve a Chile a cobrar venganza y nadie la reconoce 🙄 #VerdadesOcultas — MaríaV (@mcotiv) March 2, 2021

#VerdadesOcultas me encantaría q Martina sepa todo el daño q le hicieron a su mamá y pueda vengarse de Agust*na y Tom*s 😠😠😠😠 — marraque (tita) (@auronaweonao) March 1, 2021

