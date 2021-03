Jennifer Lopez es una celebridad que demuestra constantemente cuán importante son sus hijos en su vida. Sus gemelos Max y Emme, procreados en su matrimonio con el salsero Marc Anthony, han heredado los genes de sus padres al mostrar su interés por la música.

Los hijos de la "Diva del Bronx" desde pequeños han asomado que no son ajenos a la fama y a todo lo que implica ser hijos de una superestrella del espectáculo internacional.

Emme a sus 13 años es la más extrovertida y en el evento del Super Bowl sorprendió a millones de fans de su madre al encantar con su afinada voz.

Pero ha sido Maximilian David Anthony, conocido cariñosamente como Max, quien ha sorprendido también al decidir seguir los pasos de su mamá. Así lo reveló JLo al postear una imagen desde sus historias de Instagram.

La herencia del hijo de Jennifer Lopez se revela

Aunque Max pareciera estar siempre de bajo perfil con respecto a su hermana, ha sido el adolescente quien también se ha ocupado de dejar claro que desea emprender el camino para educar su voz.

Con mucho orgullo, Jennifer Lopez publicó una fotografía en la que se ve a Max de espaldas con un micrófono en su mano, mirando la pantalla de su laptop en la que aparece el rostro de Stevie Mackey, fungiendo como instructor en la primera clase de canto del joven.

La superestrella escribió una leyenda sobre la postal: “Primera lección de canto con Stevie”.

La revista Hola recordó que Mackey posee una estrecha relación de trabajo con las producciones musicales de la cantante y además fue la persona encargada de preparar con clases de canto a Emme para que apareciera junto a Jennifer Lopez en la gira mundial que realizó en el 2019, “Its My Party”.

De esa manera ambos hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony estarían abriéndose a la posibilidad de que en un futuro puedan debutar profesionalmente en el canto, teniendo el aval de sus famosos padres.

La prometida de Alex Rodríguez ha confesado en entrevistas que las apariciones de su hija Emme no han sido para involucrarla en un proyecto que imponga su inicio en el canto; al contrario, en el programa Extra TV dijo qué la mueve: “Para nosotros, no se trata de ponerla en el centro de la atención, se trata de hacer cosas juntas que nos unan”.

Lopez prefiere que no se hable de una carrera profesional por ahora, sino de un compartir entre madre e hija. “No la pongo en todo, ella no va a trabajar profesionalmente, mucha gente me pregunta eso. Es algo en lo que nos conectamos, es cantar”.

