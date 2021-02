Con los estrenos de Netflix para cada mes, llegan también las películas que no estarán disponibles en la plataforma de streaming y que ya no podremos ver. El mes de marzo no es la excepción, porque abandonan la plataforma la trilogía de "El Padrino" y la popular cinta "Cincuenta Sombras Liberadas" de la saga "Cincuenta Sombras de Grey".

La programación sufrirá cambios sustanciales en sus contenidos, porque Netflix apostará por novedades como películas del género animé, realities shows y stand up comedy; además de la incorporación de clásicos y producciones originales.

Estas son las películas que salen de Netflix en marzo

El Padrino

Terremoto: La Falla de San Andrés

Godzilla

Inception

El Conjuro

La séptima profecía

El informe Pelícano

Dudley de la montaña

No es otra tonta película americana

Las mujeres perfectas

La casa de cera

A Ghost Rider

2 alone in Paris

La cruda verdad

Amigos con derechos

Los caballeros no tienen memoria

Flores

This is where I leave you

My honor was loyalty

30 días para ir a la cárcel

Retribution

Cartas de Van Gogh

The Witness

Tropa de Élite

Cincuenta sombras liberadas

Orgullo y Prejuicio

State of Play

La reunión del diablo

Johnny English Recargado

En el Tornado

Un paseo para recordar

Instinto básico

Fácil A

Goodfellas

Gran Torino

Loco

LA 92

El pequeño Nicky

My Little Pony: Equestria Girls: Juegos de la amistad

Salvando al Sr. Banks

Fiesta de pijamas

El regalo

