Drew Scott, conocido por el programa "Hermanos a la obra", que conduce junto a su hermano Jonathan Scott, también es músico. El presentador compartió con sus fans una publicación en Instagram interpretando una versión acústica de su canción favorita.

El presentador canadiense realizó un cover del tema “Home” de su compatriota, el cantante Michael Bublé. “Esta ha sido una de mis canciones favoritas durante mucho tiempo... Me hace pensar en casa”, comentó Scott en la descripción del video.

El exitoso integrante de "Hermanos a la obra"

Los seguidores de Drew quedaron encantados por su talento y dejaron cientos de mensajes en la publicación.“¡Además canta!”, exclamó con asombro uno. "¡Uno de mis temas favoritos también, y lo hiciste maravillosamente amigo!”; “ Hermosa voz, excelente, creo que tienes un futuro como cantante”, agregó otro.

Sin embargo, no es la primera vez que Drew comparte su talento artístico en las redes sociales. Para la Navidad del 2020, publicó un video donde interpreta el tema "Nothing Feels Better Than Christmas" compuesto por él.

A principios del mes de diciembre también sorprendió con su versión de “Yesterday”, el clásico de The Beatles. Incluso para verano del año pasado publicó "Love Yourself" de Justin Bieber y "Shallow", la canción ganadora de un premio Oscar, que interpretaron Lady Gaga y Bradley Cooper en la película “A Star Is Born”.

Pasión por la música desde su infancia

En otro post donde Scott aparece tocando con su padre, a través de una videollamada debido a la pandemia, reveló que fue él quien despertó su pasión por la música. “Papá me dio mi primera guitarra cuando tenía 10 años”, recordó.

“Me enseñó a tocar, nos enseñó karate a los tres y lo más importante, nos enseñó con el ejemplo cómo ser un buen ser humano”, añadió. Para ese entonces interpretaron a dúo una versión acústica de "Margaritaville" de Jimmy Buffet.

Los gemelos comparten el exitoso programa “Hermanos a la obra”, con el que han logrado formar un imperio inmobiliario. Mientras que Drew Scott busca obtener casas en buenas condiciones por las que intenta pagar el menor precio posible, Jonathan remodela las viviendas para venderlas y obtener mayor ganancia.

