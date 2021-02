La protagonista de "La Laguna Azul", Brooke Shields, sufrió un accidente que le fracturó el fémur y le costó su habilidad para caminar. Ahora la actriz se abrió sobre el lastimoso episodio y explicó cómo ocurrió.

En una entrevista para la sección Hoda & Jenna del programa "Today", la actriz de 55 años habló por primera vez sobre el delicado proceso de recuperación que sigue tras fracturarse el fémur, luego de revelarlo a través de sus redes sociales.

La protagonista de "La Laguna Azul" reconoce su error

"Estaba en una de esas tablas de equilibrio que he estado haciendo todos los días", explicó la actriz. "Es algo que me gusta hacer. Lo he hecho en Instagram y estúpidamente traté de enfocar la cámara y volé en el aire, me golpeé y rompí mi fémur, ya sabes, el hueso más grande del cuerpo", le dijo a las conductoras Hoda Kotb y Jenna Bush Hager.

El fémur es el hueso que se ubica en el muslo, es el segundo segmento de la pierna y es además el hueso más grande y fuerte del cuerpo humano.

Brooke Shields publicó una foto en Instagram, el lunes 22 de febrero de 2021, en la que se mostró a sí misma en el hospital con un par de andaderas. "Comenzando a mejorar", escribió en el pie de foto. "No importa cuál sea tu desafío, toma una decisión positiva, por ti mismo, para seguir adelante".

El reto de Brooke Shields

“Me estoy enfocando solo en la recuperación”, dijo la actriz durante la entrevista. "Esta es probablemente la cosa más importante por la que tengo que pasar físicamente, pero ¿qué voy a hacer al respecto?”.

Durante la pandemia, Brooke Shields ha estado aprovechando al máximo las cosas con sus videos de ejercicios en casa por Instagram Live, y el año pasado se informó que estaba filmando “A Castle for Christmas”, una próxima comedia romántica de Netflix.

Por ahora, sin embargo, el nuevo proyecto de la actriz es volver a caminar y ha demostrado una actitud positiva frente al reto: "¿Voy a dejar que eso me deshaga o voy a tomar medidas proactivas para hacer algo que esté dentro de mi capacidad?", comentó.