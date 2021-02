El pasado 18 de febrero, y durante la ceremonia del Premio Lo Nuestro, la cantante Natti Natasha sorprendió a todos los asistentes a la gala y a sus fanáticos al anunciar su embarazo.

La intérprete de "Sin pijama" no pudo contener su alegría y manifestó lo feliz que se siente por estar viviendo esta etapa junto a su pareja, el productor musical Raphy Pina.

Su emoción es tal que, desde que dio a conocer la noticia, ha mantenido a sus seguidores al tanto de cómo va evolucionando su embarazo y hace un par de días publicó un video en el que muestra los cambios que ha manifestado su cuerpo.

Imágenes inéditas

"¡Se nota el amor que le tenemos a ese bebé! Video completo en mi canal de YouTube", posteó la cantante junto al audiovisual que contiene imágenes inéditas de la cantante urbana junto a su pareja.

Recordemos que tras el anuncio de su estado, Natti Natasha manifestó que no podía quedar embarazada de manera natural, pues solo tiene un ovario y una trompa de falopio.

"Cuando el doctor me dice: 'La realidad es que tú no puedes tener hijos' (...) Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie", confesó en una entrevista con la revista People.

Sin embargo, y tras someterse a un tratamiento de fertilidad, la dominicana logró su tan anhelado sueño: quedar en cinta y convertirse madre.

Propuesta de matrimonio

Días antes de anunciar públicamente que tendrían un bebé, Natti Natasha y Raphy Pina dieron a conocer su compromiso.

Pero, como todo en esta relación ha pasado tan rápido, la pareja mencionó que la planificación del matrimonio comenzará después que la cantante dé a luz.

