Cada vez queda menos para que llegue marzo y con ello el tan esperado cambio de temporada que vivirá "Verdades Ocultas", la cual incluye un salto temporal de 25 años que traerá nuevos conflictos en el "futuro".

Ahora se conoció un nuevo adelanto de lo que ocurrirá en esta etapa mostró en detalle el avance del tiempo en la teleserie y cómo lucirán los protagonistas a más de dos décadas de que comenzara en la historia.

Una de las consecuencias de este cambio es que muchos de los personajes actuales deberán dejar sus personajes para dar paso a versiones más maduras de estos, mientras que otros serán "enevejecidos" a través de efectos de maquillaje.

Uno de los que continuará dando vida a sus personaje en el futuro es Carlos Díaz (Leonardo), quien ha tenido un rol clave en los últimos capítulos en los que ha colaborado con Rocío para desenmascarar a "Eliana" (Francisca Gavilán).



El nuevo rostro de Leonardo

Cabe recordar que Leonardo retornó a la producción como el gran villano de la trama justo antes del receso por la pandemia del coronavirus, en ese momento impactó a los televidentes, ya que se creía muerto hace varios meses, sin embargo se reencontró con Rocío (Camila Hirane) con un claro objetivo: obtener venganza.

De esa parte hasta ahora, Leonardo se ha transformado en el gran aliado de Rocío para atrapar a Eliana, quien finalmente pagará sus crímenes con cárcel, mientras la pareja continúa acercándose.

Imágenes reveladas

En el avance se revelaron escenas exclusivas en las que se ve al nuevo Leonardo envejecido y enfermo, dando a entender que le queda poco tiempo de vida al antagonista. A su lado se ve a la hija de él y Rocío (Solange Lackington), Martina, personaje que quedará a cargo de Camila Hirane.

"Si tuviera en frente mío al delincuente que te dejó así", le dice Martina mientras Leonardo se encuentra en cama. A lo que él responde que de no haber regresado a Chile no hubiese conocido a su madre y ella no hubiese nacido.

En el registro también se puede ver la incorporación de varios nuevos rostros en el elenco, todos con una dilatada trayectoria en la televisión, como son Cristián Campos, Solange Lackington, Catalina Guerra, Alejandra Fosalba y Felipe Castro.

Leonardo 25 años después

¿Cuándo empieza el salto temporal en Verdades Ocultas?

Podremos ver la historia de Verdades Ocultas con su salto temporal de 25 años durante marzo en su horario de siempre, a las 15:30 horas, después de Meganoticias Actualiza.

