Desde que Yamila Reyna comenzó a salir con el arquero de la Unión Española, Diego "Mono" Sánchez no ha dejado de presumir lo bien que, hasta ahora, ha resultado su relación con el futbolista.

Constantemente la argentina, radicada en Chile, sube fotografías e historias mostrando lo bien que se siente con Diego, al cual ha calificado como un hombre excepcional.

En esta misma onda de expresar lo afortunada y enamorada que se siente, Reyna posteó una fotografía en la que se le ve junto a Diego en Puerto Natales, lugar a donde pasaron unos días de vacaciones.

"No hay mejor foto, para resumir lo que fue este viaje inolvidable a Puerto Natales ¡@diego13_sanchez eres lejos el mejor compañero del mundo, te amo!", escribió la actriz al pie de la imagen.

De inmediato, y luego de publicado el post, el futbolista escribió: "Primer viaje de muchos por delante. Te amo mi negra rica. Gracias por lo feliz que me tienes".

"Te amo con locura"

El amor que se tienen la humorista y el deportista es evidente, tanto que así lo demostraron con el registro de este viaje.

Diego, por ejemplo, subió a su Instagram un selfie con la actriz y le dedicó las siguientes palabras: "Me agarraste en un momento de mucho desgaste en mí. Y desde el día uno me has dado todo de ti, consejos, aliento, fuerzas y la más importante un amor infinito".

Apuntó: "Me siento agradecido de la vida de haberte conocido amor mío y no me cansaré de decirte cuanto te amo (...). Amo cada cosa que haces, amo cada mirada, amo cada locura que hacemos".

"Hombres así son escasos"

Antes de conocer al futbolista, la comediante reconoce que había decidido no entregarle las llaves de su corazón a cualquier hombre, pero ahora está viviendo una relación "de mucha honestidad".

Yamila contó que el futbolista constantemente le enviaba mensajes, pero ella no los respondía o los borraba, hasta que finalmente le contestó. "Un día antes de venirme a Argentina (donde fue a pasar las fiestas), no sé por qué lo hice, después de meses", remarcó. Así concretaron su primera cita y rápidamente comenzaron un romance.

"Él ha estado al pie del cañón. Siempre estuvo a la altura, muy compañero, muy compinche, apoyándome. En estos tiempos los hombres así son escasos. Así que volví y decidí ponerle las pilas que se merece la relación", aseguró Yamila a LUN.

