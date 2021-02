La actriz de "Tranquilo Papá", Nicole Block, ha hecho pública en redes sociales su lucha contra la bulimia y la anorexia, enfermedades que incluso la llevaron a internarse en una clínica en Estados Unidos cuando estuvo en estado crítico.

La intérprete de 30 años ha mostrado cómo se ha ido recuperando y el difícil camino que ha debido lidiar por sus desórdenes alimenticios con el objetivo de crear conciencia. De hecho confesó que durante la cuarentena por el coronavirus estuvo a punto de recaer.

Recuperación

De un tiempo hasta ahora, Nicole ha compartido importantes logros con sus más de 235 mil seguidores de su cuenta de Instagram (@nicoleblockdavis). Recientemente contó que está pesando 60 kilos, algo que la mantiene muy contenta y orgullosa respecto a cómo ha enfrentado esta etapa de su vida.

"Jamás pensé que diría algo así, para alguien que llego a pesar 39 Kg y se encuentra gorda es impensable sentirse orgullosa en otra talla, pero ahora me doy cuenta que la felicidad obviamente no tiene que ver con algo externo, me siento orgullosa y feliz de mí por lo que realmente soy! Alguien Valiosa más allá de un número", escribió.

Cosplay de "Mera"

Ahora la actriz mostró su lado más creativo y apareció en su último post con una llamativa indumentaria. Con una peluca pelirroja y una malla estampada emuló a "Mera" el personaje que interpreta Amber Heard en "Aquaman".

"Mera in the sea", escribió en la publicación en la que adjuntó una imagen en la que aparece saliendo del mar, tal como la superheroína de DC comics.

De inmediato sus seguidores reaccionaron al llamativo cosplay, algunos incluso la confundieron con Ariel de película de Disney "La Sirenita". La postal alcanzó más de 5 mil likes y se llenó de elogios.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz sorprende a sus seguidores con la caracterización de un personaje de ficción. Anteriormente lució un disfraz de "Harley Queen" que fue bastante comentado, ya que muchos usuarios aseguraron que estaba volviendo a bajar de peso.

"Mientras yo sepa quien soy, No le doy importancia a lo que digan los demás", escribió Block en esa oportunidad.

