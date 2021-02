A principios de mes la cantante mexicana Yuri (57) reveló que sufrió la caída de su cabello tras contagiarse de coronavirus. A raíz de esto, la intérprete recurrió al uso de pelucas y se realizó un tratamiento de recuperación capilar.

¡Me dejó pelona!

El pasado jueves 18 de febrero Yuri deslumbraba a todos mientras conducía el Premio Lo Nuestro 2021, con unos atuendos espectaculares nadie se imaginaba que la artista utilizó diferentes pelucas durante esa jornada. La causa fue la repentina alopecia que le provocó su contagio de Covid-19.

Según recoge Infobae, luego de las consecuencias de la enfermedad la cantante se permitió bromear y declaró entre risas a los periodistas que "¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro".

La intérprete de "La maldita primavera" explicó que debido a la poca cantidad de cabello que tenía no había otra opción para peinarla. "No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito", dijo.

En su vida diaria la cantante ha usado pañuelos o amplios sombreros para esconder su cabellera actual, pero para el alivio de sus fanáticos Yuri ya inició un tratamiento y se está recuperando de esta consecuencia que le dejó el covid.

Según la artista el tratamiento que realiza para evitar más pérdida de cabello y fortalecer el que tiene se trata de "¡Medicinas! Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo en polvo y luego son vitaminas (en pastilla). Son como tres etapas. ¡Y ya! A la primera semana que tomé el tratamiento, se me dejó de caer y dije '¡Ay, gracias!'".

¿Yuri: La serie?

Otro de los temas que compartió la cantante de Veracruz fue la bioserie que prepara sobre su vida y que estaría a cargo de Televisa. Solo falta que se le dé el "vamos" al proyecto sobre el que declara no sentir miedo sobre revelar aspectos de su vida privada.

"Conmigo no (hay que ocultar nada). Yo voy a decir todo, no tengo tapujos. Yo no le tengo miedo a nadie", dice la artista que hace unos días reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía siete años.

Yuri también se refirió a todas las mujeres que la buscaron luego de realizar esta confesión y les entregó apoyo a quienes sufren otros tipos de abuso. "Se identifican muchas mujeres con nosotras (las artistas). Por supuesto. Nosotras somos las que hablamos por ellas y podemos decir cosas por ellas", dijo.

"Hay muchas mujeres que les hacen daño y nadie habla por ellas. No estoy de acuerdo con el abuso a las mujeres, no estoy de acuerdo con que les peguen. Hay que legislar más sobre la mujer para que nos protejan más. No hay protección", añadió la cantante.

