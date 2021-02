Para mediados de este 2021 se espera que Movistar Play estrene la serie que prepara actualmente sobre la banda "Los Prisioneros".

En esta serie, un papel fundamental lo tendrá el colectivo las "Cleopatras", agrupación conformada por Cecilia Aguayo, Jacqueline Fresard, Tahía Gómez y Patricia Rivadeneira, que tuvo una gran influencia en la banda de San Miguel mientras preparaban el disco "Corazones" a finales de los años 80 y principios de los 90.

Dentro de las actrices del elenco se encuentra Mariana di Girolamo, quien será la encargada de interpretar a Rivadeneira, actriz con la que compartió elenco extensamente cuando fueron parte de la exitosa teleserie de Mega "Perdona Nuestros Pecados".

El cambio de look de Mariana di Girolamo

Para este papel Mariana debió realizarse un pequeño cambio de look, para así parecerse a la Patricia Rivadeneira de los 80. En una de las últimas imágenes que compartió la actriz de 30 años en su Instagram se la puede ver con su melena ya habitual, pero además cuenta con una chasquilla y un tono de pelo más claro.

Sobre este nuevo papel la actriz habló en la revista Wikén de El Mercurio, declarando entre otras cosas lo extraño que es interpretar a una persona tan cercana.

"Es loco, nunca me había tocado interpretar a alguien que está tan cerca, tan vigente y tan a la vanguardia. Con la Paty no solo somos colegas, también me atrevería a decir que somos confidentes", dijo Di Girolamo a Wikén.

Una de las anécdotas que Mariana recuerda sobre su nuevo papel, y sin saber que algún le tocaría interpretar a su amiga, fue hace unos dos o tres años cuando la propia Rivadeneira le regaló un vinilo de las "Cleopatras" que recopila audios de varias de las presentaciones que el colectivo tuvo en el galpón "El Trolley".

Rivadeneira le confirmó la anécdota a Wikén y declaró además lo expectante que está de verse en "Los Prisioneros", producción con la que ha colaborado entregando testimonios y compartiendo parte de su archivo.

"Es bastante inquietante verse reflejada en una serie, porque es mi historia personal, y yo no soy una pieza de museo. Aun cuando es ficción, se usan nuestros nombres, y una quisiera que fuera lo más fidedigno, que tuviese un punto de vista que sea verosímil y coherente con lo que nosotras somos y éramos", comentó Rivadeneira.

Los Prisioneros

"Los Prisioneros" espera terminar sus grabaciones durante el mes de marzo, y su primera temporada contará con ocho capítulos que abordarán, entre otras cosas, la primera gira de conciertos de la banda, su participación en el Plebiscito de 1988 y el proceso creativo de "Corazones".

En el elenco se suman a Mariana di Girolamo las actrices Li Fridman, quien se sometió a un radical cambio de look, Geraldine Neary, Annick Durán como las "Cleopatras", y los actores Diego Madrigal, Aarón Hernández y Andrew Bargsted, interpretando a la banda de San Miguel.

Todo sobre Famosos chilenos